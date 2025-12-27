Ατανασίεβιτς: «Δεν είμαστε οι κυρίαρχοι όπως πέρυσι»

Ο Ατανασίεβιτς μίλησε σε συνέντευξη του για τη ζωή του στην Αθήνα, τον Ολυμπιακό και την οικογένεια του, με τη γυναίκα του να ξεχωρίζει στον Πανιώνιο.

Ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, MVP του πρώτου τελικού της σεζόν στο League Cup «Νίκος Σαμαράς» κόντρα στον ΠΑΟΚ, μίλησε σε μία εφ’ όλης της ύλης στη συνέντευξη «Meridian Sport» για τη φετινή χρονιά και τη ζωή του στην Ελλάδα.

Ο διαγώνιος του Ολυμπιακού δεν έκρυψε τη χαρά του για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν, αλλά ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του φέτος δεν είναι η απόλυτη κυρίαρχος της Volley League. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο κεφάλαιο της ζωής του στην Ελλάδα, με τη γυναίκα του να αγωνίζεται στον Πανιώνιοκαι τον γιο τους να έχει πλέον εγκατασταθεί στη χώρα.

Σε δηλώσεις του στην «Meridian Sport», ο Ατανασίεβιτς εξήγησε γιατί επέλεξε να παραμείνει στον Ολυμπιακό και να ανανεώσει το συμβόλαιό του, ενώ μίλησε και για την παρουσία του στην Εθνική Σερβίας.

Σχετικά με την επιλογή του να υπογράψει με τον Ολυμπιακό και να μετακομίσει στην Ελλάδα ανέφερε: «Η απόφαση ήταν απολύτως σωστή. Ειδικά σε εκείνο το σημείο της καριέρας μου – όταν ήθελα να βρίσκομαι σε μια ομάδα που μπορούσε να κερδίσει. Δεδομένου του χαρακτήρα μου, ξέρω ότι δεν θα ένιωθα άνετα σε συλλόγους που βρίσκονται στη μέση ή στο κάτω μέρος του βαθμολογικού πίνακα. Μερικές φορές πρέπει να είσαι ρεαλιστής. Είμαι σίγουρος ότι λόγω της ηλικίας μου δεν μπορώ πλέον να παίξω στις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ήξερα ακόμη και πριν υπογράψω τί αντιπροσωπεύει ο Ολυμπιακός… Είναι ο κορυφαίος σύλλογος στην Ελλάδα, που διεκδικεί το τρόπαιο σε κάθε διοργάνωση. Την περασμένη σεζόν είχαμε επιτυχία στο Champions League – αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο σύλλογος μπορεί να είναι σημαντικός στη διεθνή σκηνή. Φέτος παίζουμε στο CEV Cup… Νομίζω ότι έκανα την καλύτερη δυνατή κίνηση στην καριέρα μου και ότι τώρα, εκτός από το αθλητικό κομμάτι, η οικογενειακή ζωή είναι επίσης σημαντική. Είμαι τυχερός που η γυναίκα μου και ο γιος μου είναι μαζί μου στην Αθήνα. Αυτό είναι πραγματικά ανεκτίμητο».

Ακόμη μίλησε για το αν θα έμενε στην Ελλάδα μέχρι να «κρεμάσει» τα παπούτσια του, για το υπόλοιπο της καριέρας του: «Δυστυχώς, όταν φτάσεις σε μια ηλικία… Εντάξει, δεν είμαι πολύ μεγάλος, αλλά… Όταν είσαι πάνω από 30, οι ομάδες δεν υπογράφουν συμβόλαια για περισσότερο από μία σεζόν. Δεν μπορώ να σκεφτώ τόσο πολύ εκ των προτέρων γι’ αυτό. Κάποιες αποφάσεις δεν εξαρτώνται μόνο από εμένα. Η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Μπορώ να πω ότι περνάω υπέροχα στην Ελλάδα. Η Αθήνα είναι μια υπέροχη πόλη… Το πρωτάθλημα μπορεί να μην είναι τόσο ελκυστικό όσο το ιταλικό ή το πολωνικό πρωτάθλημα, αλλά είναι εξαιρετικά δυνατό. Φέτος, ο ανταγωνισμός είναι δραστικά υψηλότερος σε σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν. Είναι ίσως το ισχυρότερο πρωτάθλημα τα τελευταία δέκα χρόνια. Βλέπουμε επίσης τον ΠΑΟΚ να ενισχύεται με τον Ούρος Κοβάσεβιτς και έναν παίκτη της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ… Άνθρωποι με απίστευτες διεθνείς καριέρες. Βλέπουμε επίσης μια νέα ομάδα στην Αθήνα (σ.σ.: τον Φλοίσβο) που έχει υπογράψει τον Κόβαρ και τον Φαν Γκάρντερεν, παίκτες που έχουν αγωνιστεί στις ισχυρότερες ομάδες. Είναι προτελευταίοι στη βαθμολογία, κάτι που μιλάει μόνο για τη δύναμη του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο για μένα, αν το πρωτάθλημα συνεχίσει να αναπτύσσεται έτσι – νομίζω ότι η Ελλάδα είναι το κατάλληλο μέρος για μένα… Αλλά, είναι ακόμα μακρύς ο δρόμος, σκέφτομαι το τέλος. Έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια και τρόπαια μπροστά μας, είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος και απολαμβάνω αυτό που κάνω. Κάθε μέρα είναι ξεχωριστή για μένα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω κουραστεί από το βόλεϊ, ίσως μάλιστα να είμαι ο πιο παρακινημένος στην καριέρα μου τώρα».

Για τη σύντροφό του Ελίτσα, η οποία αγωνίζεται με την φανέλα του Πανιωνίου και πριν λίγες ημέρες κατέκτησε το Super Cup: «Την παρακολουθώ σε κάθε αγώνα… Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στην Αθήνα – όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στον οπαδικό κόσμο μεταξύ του Ολυμπιακού και άλλων συλλόγων. Έτσι, ο Πανιώνιος είναι ένας από τους μεγάλους αντιπάλους… Έπαιξαν στον τελικό του Super Cup πριν από δύο ημέρες. Παίζει στην ομάδα με την Μπιάνκα Ριστίσεβιτς. Είναι από τις πιο φιλόδοξες στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό και τι θέλουν να κάνουν τα επόμενα χρόνια. Είμαι χαρούμενος που βρέθηκε σε αυτόν τον σύλλογο και που απολαμβάνει κάθε στιγμή»

.Για την κατάσταση του League Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ: «Φοβόμουν, κατά κάποιο τρόπο που το δίδαξε η εμπειρία αθλητών που έφυγαν από την εθνική ομάδα και είδαν εκείνη την περίοδο ως διακοπές. Αργότερα δυσκολεύτηκαν πολύ να επανέλθουν σε φόρμα στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου. Προσπάθησα να προετοιμαστώ όσο το δυνατόν καλύτερα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η σεζόν ξεκίνησε με τον σωστό τρόπο, κερδίσαμε ένα Κύπελλο (σ.σ.: το League Cup). Δεν είμαστε οι κυρίαρχοι όπως πέρυσι, αλλά καταφέρνουμε να διατηρήσουμε κάποια κυριαρχία του Ολυμπιακού και να κερδίσουμε αυτά τα σημαντικά παιχνίδια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό».