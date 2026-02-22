Παρότι βρέθηκε πίσω με 0-2, ο Ολυμπιακός αντέδρασε εξαιρετικά και νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-2. Πρώτη ήττα στο φετινό πρωτάθλημα για τις «πράσινες».

Ακόμα μία ματσάρα για την Volley League Γυναικών είχαμε στο «Μελίνα Μερκούρη» με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να παλεύουν ως το τέλος για τη νίκη. Μια νίκη που αρχικά έδειχναν να έχουν στα χέρια τους οι «πράσινες» καθώς προηγήθηκαν με 2-0, αλλά με εξαιρετική αντίδραση κατάφεραν να νικήσουν με 3-2 (23-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-13).

Με τη νίκη αυτή ο Ολυμπιακός μείωσε την διαφορά του από τον Παναθηναϊκό στους 4 βαθμούς, με την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι που είναι σχεδόν σίγουρη για την πρωτιά να χάνει για πρώτη φορά φέτος στην Volley League. Συνολικά μετράει μόλις δύο ήττες μετά και από αυτή από τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο που την άφησε εκτός final four.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες μπήκαν καλύτερα και κατάφεραν έστω και δύσκολα να πάρουν τα δύο πρώτα σετ, κόντρα σε έναν Ολυμπιακό που και σήμερα έπαιζε χωρίς την Ντι Ιούλιο. Η Ηλιοπούλου ωστόσο την αντικατέστησε επάξια με τις «ερυθρόλευκες» να φτάνουν με χαρακτηριστική άνεση στην ισοφάριση και τον Κιαπίνι να κάνει πολλές αλλαγές, καθώς μετά το 0-2 έβγαλε όλες τις ξένες, ενώ δεν έπαιξε καθόλου και η Γουάιτ, για να ξεκουράσει τις παίκτριές του ενόψει της ρεβάνς της Τετάρτης με τον Πανιώνιο για τα ημιτελικά του Challenge Cup.

Έτσι φτάσαμε στο τάι μπρέικ με τον Ολυμπιακό να δείχνει πως θα το πάρει επίσης πολύ εύκολα παίρνοντας από νωρίς μια διαφορά και φτάνοντας ως το 14-8, με τις «πράσινες» όχι απλά να αντιδρούν, αλλά να μειώνουν και στον πόντο (14-13) με την Κούμπουρα να τελειώνει με επίθεση το ματς κάνοντας το 15-13.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (23-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-13)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσους, 79 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων ενώ του Παναθηναϊκού από 1 άσο, 50 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου 4 (0/1 επ., 4 άσσοι), Εμμανουηλίδου 7 (3/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κούμπουρα 39 (35/67 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 13 (8/18 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 14 (12/34 επ., 2 μπλοκ, 62% υπ.-38% άριστες), Κονέο 15 (15/44 επ., 54 υπ.-33% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 78% υπ.-50% άριστες), Σαμπάτη (λ), Οικονομίδου, Καρκάσε 6 (6/15 επ., 09% υπ.-00% άριστες).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ), Τάνη 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Στράντζαλη 12 (10/43 επ., 2 μπλοκ, 40% υπ. - 23% άριστες), Μπένετ 8 (7/27 επ., 1 μπλοκ), Σάμανταν 7 (3/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 13 (12/27 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ. - 12% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 50% υπ. - 25% άριστες), Ρόγκα (λ, 27% υπ.-18% άριστες), Ράπτη 3 (3/11 επ., 15% υπ.-08% άριστες), Κωνσταντινίδου (0/3 επ.), Κωνσταντίνου 5 (5/18 επ.), Παπαγεωργίου 4 (4/8 επ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 21/2

Άρης – ΖΑΟΝ 0-3 (21-25, 21-25, 22-25)

Μίλων – Πανιώνιος 0-3 (22-25, 16-25, 27-29)

Μαρκόπουλο – Ηλυσιακός 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-20)

ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0 (25-22, 25-23, 25-21)

Κυριακή 22/2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2 (23-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-13)

Καθαρά Δευτέρα 23/2

Θέτις Βούλας – ΑΕΚ (18:30)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 51

2. Ολυμπιακός 47

3. Πανιώνιος 42

4. ΑΟ Θήρας 36

5. ΠΑΟΚ 31

6. ΖΑΟΝ 30

7. ΑΕΚ 25

8. Θέτις 25

9. Μίλων 20

10. Μαρκόπουλο 14

11. Άρης 12

12. Ηλυσιακός 6