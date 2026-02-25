Έχοντας χάσει με 3-0 στο Ρέντη ο Ολυμπιακός πήγαινε στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσει την Βέρο για το θαύμα. Ένα θαύμα που δεν έγινε με τις «ερυθρόλευκες» να χάνουν με 3-0 και να μένουν εκτός συνέχεια του Champions League.

Από την στιγμή που έγινε γνωστό πως στα Play Offs του Champions League ο Ολυμπιακός θα αντιμετώπιζε την σπουδαία Βέρο Μιλάνο, όλοι ήξεραν πως τα πράγματα για τις ερυθρόλευκες» θα ήταν πολύ δύσκολα. Έγιναν ακόμα πιο δύσκολα μετά την ήττα με 3-0 μέσα στο «Μελίνα Μερκούρη», καθώς οι παίκτριες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς ήθελαν ένα θαύμα στην Ιταλία.

Ένα θαύμα που δεν έγινε με τις Ιταλίδες να επικρατούν με 3-0 (25-12, 25-18, 25-11) και να συνεχίζουν στην διοργάνωση.

Οι Πειραιώτισσες πάλεψαν και με το παραπάνω και στα δύο αυτά παιχνίδια, αλλά η Βέρο Μιλάνο της τεράστιας Εγκόνου έδειξε ένα εμπόδιο που δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν, με την Ευρωπαϊκή φετινή πορεία να σταματάει εδώ, αλλά να θεωρείται πετυχημένη καθώς υπήρξε πρόκριση στα Play Offs.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-12, 25-18, 25-11)

ΜΙΛΑΝΟ (Στέφανο Λαβαρίνι): Μπόσιο, Πιετρίνι 13 (10/19 επ., 3 μπλοκ, 62% υπ. – 31% άριστες), Σαρτόρι 7 (5/7 επ., 2 μπλοκ), Κούρταγκιτς 8 (4/8 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Εγκόνου 9 (6/10 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Πίβα 9 (8/10 επ., 1 άσος, 67% υπ. – 33% άριστες) / Φερσίνο (λ., 86% υπ. – 86% άριστες), Μινέρ 1 (1/1 επ.), Ζελέν (λ., 100% υπ. – 33% άριστες), Μοντέστι 1 (1/1 επ.), Κανίν, Λανιέ 4 (3/9 επ., 1 άσος, 80% υπ. – 80% άριστες), Ακίμοβα 7 (6/10 επ., 1 άσος)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου (0/2 επ.), Εμμανουηλίδου 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 1 (1/3 επ.), Καρκάσες 7 (6/20 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. – 22% άριστες), Αμπντεραχίμ 7 (6/15 επ., 1 άσος, 58% υπ. – 35% άριστες), Κόνεο 4 (4/10 επ., 11% υπ. – 11% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 67% υπ. – 42% άριστες), Καραγιάννη, Σαμπάτη (λ.), Φακοπουλίδου, Οικονομίδου 1 (1/12 επ.), Ντι Ιούλιο