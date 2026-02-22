Μεγάλη νίκη για τον Μίλωνα στο δεύτερο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1 και μείωσε την διαφορά της από την κορυφή στον πόντο.

Ο Μίλωνας ήταν ο μεγάλος νικητής του δεύτερου ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα επικράτησε με 3-1 (19-25, 25-21, 25-20, 25-17) του Ολυμπιακού και έφτασε τους 37 βαθμούς, έναν λιγότερο από τον Παναθηναϊκό, δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους έμειναν στους 32 και την 3η θέση με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί στην 4η με έναν λιγότερο. Όσον αφορά τον αγώνα, με εξαίρεση το πρώτο σετ στο οποίο οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και το κατέκτησαν, οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι φτάνοντας έτσι στην σημαντική νίκη, όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά μετά τα άσχημα τελευταία αποτελέσματα.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (19-25, 25-21, 25-20, 25-17)

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 19 άσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 9 άσους, 37 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων

ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 3 (3 άσοι), Πετρέας 9 (6/8 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Σάουτεν 9 (6/16 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Αγκάμες 9 (5/8 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Νανόπουλος 14 (9/23 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ, 31% υπ. – 31% άριστες), Πολουγιάν 20 (13/20 επ., 6 άσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 44% άριστες) / Βελούδης (λ., 57% – 39% άριστες), Σουσουρίδης, Χάκας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 6 (2/6 επ., 4 μπλοκ), Σέντλατσεκ 17 (14/20 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 19% υπ. – 19% άριστες), Πέριν 9 (6/12 επ., 3 άσοι, 21% υπ. – 11% άριστες), Ατανασίεβιτς 13 (10/26 επ., 3 άσοι), Καβάνα 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Λινάρδος 8 (4/6 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 21% υπ. – 14% άριστες), Χασμπάλα, Δαλακούρας