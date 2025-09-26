Πανιώνιος: Μαγικός και επιβλητική νίκη απέναντι στην πανίσχυρη Βακίφμπανγκ
Μια νίκη παράσημο πανηγύρισε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιώνιου απέναντι σε μια από τις πιο ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες την τουρκική Βακίφμπανγκ, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να επικρατεί με 3-1 σετ και να παίρνει την 3η θέση στο τουρνουά της Σαρδηνίας.
Η Βακίφμπανκ, έξι φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, με τελευταία κατάκτηση το 2023, δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση απέναντι στον Πανιώνιο, ο Ιστορικός πραγματοποίησε μαγική εμφάνιση, με την τριάδα των Βασίλεβα, Ραχίμοβα και Μπούσα να κυριαρχεί, ενώ το μπλοκ έκανε εκπληκτική δουλειά κόντρα στη Γκιουνές και στην Ντέρια.
Ο αγώνας
Στο πρώτο σετ η Ραχίμοβα με μπλοκ έκανε το 1-2 και με τον ίδιο τρόπο η Καρέλια πέτυχε το 1-3. Η αρχηγός του Πανιωνίου έκανε το 3-4 με πρώτο χρόνο και η Λαμπρούση με μπλοκ σημείωσε το 5-6. Η κεντρική του Ιστορικού σημείωσε και το 5-8 αναγκάζοντας την αντίπαλη ομάδα σε τάιμ άουτ. Η Βασίλεβα με ωραίο πέρασμα κράτησε μπροστά τις «κυανέρυθρες» (9-10) και η Καρέλια με πρώτο χρόνο έκανε το 11-11. Η Ογκπόγκου με πρώτο χρόνο πέτυχε το 17-14 και ο κόουτς Νέσιτς κάλεσε τάιμ άουτ. Η Λαμπρούση με πρώτο χρόνο μείωσε σε 18-16, ωστόσο η τούρκικη ομάδα ξέφυγε με 19-16 ύστερα από άσσο της Γκαζότ. Ο Πανιώνιος αντέδρασε και με ωραία επιθεση της Μπούσα μείωσε σε 21-19. Διαδοχικά λάθη έφεραν το σκορ στο 24-22, με την Γκαζότ να παίρνει τον πόντο για το 25-22.
Στο δεύτερο σετ η Λαμπρούση πήρε τον πόντο για το 2-3 και η Ραχίμοβα με πλασέ πέτυχε το 4-5. Η Νομικού με επίθεση σε πρώτο χρόνο έκανε το 7-8, ενώ η Βασίλεβα με επίθεση από την πίσω ζώνη σημείωσε το 7-9.
Η Μπούσα με ωραία επίθεση στη διαγώνιο έκανε το 7-11, ενώ η Ραχίμοβα με άσσο έκανε το 8-12 οδηγώντας την Βακίφμπανκ σε τάιμ άουτ. Η Κοβαλέφσκα συνεργάστηκε άψογα με την Λαμπρούση για το 9-15, ενώ στην επόμενη φάση η Μπούσα έβγαλε εκπληκτική άμυνα με το ένα χέρι και στη συνέχεια η Βασίλεβα σημείωσε το 9-16 αναγκάζοντας την αντίπαλη ομάδα σε νέο τάιμ άουτ. Οι Τουρκάλες αντέδρασαν και μείωσαν σε 13-17, με αποτέλεσμα ο κόουτς Νέσιτς να πάρει τάιμ άουτ. Ο Πανιώνιος απάντησε και με πόντο της Βασίλεβα έκανε το 14-20. Η Ραχίμοβα με διαγώνια επίθεση σημείωσε το 15-21 και η Μπούσα πήρε το μπλοκ άουτ για το 16-23. Η Βασίλεβα επιτέθηκε για το 16-24 και η Ραχίμοβα με επίθεση στην ευθεία έκανε το 19-25.
Στο τρίτο σετ ο Πανιώνιος πέτυχε το 1-3 ύστερα από μπλοκ της Νομικού. Με τον ίδιο τρόπο η Μπούσα πέτυχε το 3-5, ενώ στη συνέχεια η Βασίλεβα πέτυχε το 5-9. Η Μπούσα με ωραία επίθεση σημείωσε το 7-12 οδηγώντας την Βακίφμπανκ σε τάιμ άουτ. Στη συνέχεια οι «κυανέρυθρες» πέτυχαν τρεις συνεχόμενους πόντους και έφτασε στο 7-15. Η Μπούσα νίκησε τα αντίπαλα μπλοκ για το 16-19 και σε εκείνο το σημείο η Βασίλεβα ανέλαβε δράση πετυχαίνοντας έξι συνεχόμενους πόντους. Αρχικά με μπλοκ και μετέπειτα με διαγώνιο χτύπημα έκανε το 18-24, ενώ με δικό της πόντο ο Ιστορικός προηγήθηκε με 18-25.
Το ξεκίνημα του τέταρτου σετ ήταν εξίσου ανταγωνιστικό με την Ραχίμοβα να ισοφαρίζει σε 7-7 έπειτα από μπλοκ άουτ. Η Κοβαλέφκσα με άσσο έκανε το 7-8 και η Μπούσα με ωραίο πέρασμα σκόραρε για το 9-10.
Η Λαμπρούση με δύο συνεχόμενες επιθέσεις στον πρώτο χρόνο έκανε το 9-13 και η τούρκικη ομάδα κάλεσε τάιμ άουτ. Η Ραχίμοβα με άσσο σημείωσε το 12-15, ενώ στη συνέχεια η Λαμπρούση πήρε τον πόντο για το 12-16. Η Κοβαλέφκσα με μπλοκ ανέβασε τη διαφορά στο 12-17. Η Λαμπρούση «χτύπησε» ξανά σε πρώτο χρόνο για το 13-19. Η Βασίλεβα νίκησε την αντίπαλη άμυνα για το 17-21 του Ιστορικού και η Ραχίμοβα με διαγώνια επίθεση πέτυχε το 17-22. Η διαγώνια του Πανιωνίου έκανε και το 17-23, ενώ από δικό της μπλοκ προήλθε το 17-24. Η Βακίφμπανκ έτρεξε ένα σερί 4-0 για το 21-24, όμως ο Πανιώνιος έφθασε στο 21-25.
Τα σετ: 25-22, 19-25, 18-25, 21-25
Διακύμανση
Πρώτο σετ: 5-8, 16-14, 21-17, 25-22
Δεύτερο σετ: 7-8, 9-16, 15-21, 19-25
Τρίτο σετ: 5-8, 9-16, 18-21, 18-25
Τέταρτο σετ: 7-8, 12-16, 17-21, 21-25
*Οι πόντοι της Βακίφμπανκ προήλθαν από 52 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 3 άσους και 22 λάθη αντιπάλου. Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 65 επιθέσεις, 11 μπλοκ, 4 άσους και 17 λάθη αντιπάλου.
ΒΑΚΙΦΜΠΑΝΚ (Τζιοβάνι Γκουιντέτι): Οζμπάι 2 (2/3 επ.), Ντέρια 8 (8/23 επ., 79% υπ. – 64% άριστη), Γκιουνές 15 (11/21 επ., 3 μπλοκ, 1 άσος), Τερέιρα 3 (3/16 επ.), Καζότ 16 (13/33 επ., 1 μπλοκ, 2 άσους, 50% υπ. – 38% άριστη), Ογκμπόγκου 10 (9/18 επ., 1 μπλοκ), Άιτσα (λ) 48% υπ. – 31% άριστη, Ντάνγκουμπιτς 7 (6/16 επ., 1 μπλοκ, 69% υπ. – 31% άριστη), Αϊτσίν (λ) 79% υπ. – 64% άριστη
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Κοβαλέφκα 5 (0/1 επ., 4 μπλοκ, 1 άσος), Βασίλεβα 22 (20/40 επ., 1 μπλοκ, 1 άσος, 58% υπ. – 34% άριστη), Καρέλια 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Ραχίμοβα 21 (17/43 επ., 2 μπλοκ, 2 άσους), Μπούσα 15 (14/34 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. – 40% άριστη), Λαμπρούση 10 (9/14 επ., 1 μπλοκ), Κακουράτου (λ) 55% υπ. – 45% άριστη, Νομικού 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Μιλεντίγεβιτς, Ξανθοπούλου (λ) 60% υπ. – 40% άριστη)
