Πανιώνιος: Σπουδαία εμφάνιση της γυναικείας ομάδας με τη Φενέρ παρά την ήττα
Ο κόουτς Νέσιτς ξεκίνησε την γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου με τις Μπούσα, Νομικού, Ραχίμοβα, Βασίλεβα, Κοβαλέφσκα, Λαμπρούση και Ξανθοπούλου. Από την άλλη εκτός πλάνων τέθηκαν η ανέτοιμη Κατερίνα Ζακχαίου και η αρχηγός του Ιστορικού, Ιωάννα Καρέλια, η οποία υπέστη δηλητηρίαση.
Ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 1-3 και η Βασίλεβα πήρε ωραία τον πόντο στην επόμενη επίθεση για το 1-4. Η Βουλγάρα ακραία με μπλοκ έκανε το 1-5 και με τον ίδιο τρόπο η Νομικού έγραψε το 2-8 αναγκάζοντας τη Φενερμπαχτσέ να καλέσει τάιμ άουτ.
Η ομάδα της Τουρκίας χάρη στο πολύ καλό σερβίς της Βάργκας, η οποία έβαλε δύσκολα στην «κυανέρυθρη» υποδοχή, κατάφερε να μειώσει σε 6-9 και να οδηγήσει τον κόουτς Νέσιτς σε τάιμ άουτ. Η Βασίλεβα με δύο συνεχόμενους πόντους έκανε το 10-12 και η Νομικού με πρώτο χρόνο έγραψε το 11-13.
Με τον ίδιο τρόπο η Λαμπρούση πέτυχε το 12-14 και το 13-17 αντίστοιχα. Έτσι ο κόουτς Αμποντάντζα πήρε τάιμ άουτ. Η Βάργκας με άσσο έκανε το 16-18 και η Ραχίμοβα με μπλοκ πέτυχε το 17-20 για τον Ιστορικό. Η Βασίλεβα με διαγώνιο χτύπημα έκανε το 18-21 και η Ραχίμοβα με πλασέ σημείωσε το 19-22.
Η Φενερμπαχτσέ αντέδρασε και με μπλοκ της Ασλί ισοφάρισε σε 22-22. Η Φεντορότσεβα με άσσο έβαλε μπροστά την ομάδα της με 24-23 και η Βασίλεβα ύστερα από πολύ ωραία άμυνα έκανε το 24-24. Στη συνέχεια η Αλεξάκου αστόχησε στο σερβίς που επιχείρησε και η Βασίλεβα αστόχησε εξίσου διαμορφώνοντας το 26-24.
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τη Φενέρ να έχει το προβάδισμα (2-0), έπειτα από τον άσσο της Όρρο. Η Ραχίμοβα πήρε το μπλοκ άουτ ισοφαρίζοντας σε 4-4, όμως η Βάργκας ανέλαβε δράση κάνοντας το 7-5 με άσσο και το 8-5 στη συνέχεια, με αποτέλεσμα ο κόουτς Νέσιτς να πάρει τάιμ άουτ. Η Λαμπρούση μείωσε σε 8-7, όμως η Βάργκας επανέφερε τις Τουρκάλες στο +3 (11-7). Η Κοβαλέφσκα με άσσο μείωσε σε 11-9 και η Ραχίμοβα με μπλοκ άουτ μείωσε στον πόντο (13-12) οδηγώντας τη Φενέρμπαχτσε σε τάιμ άουτ.
Η Νομικού με άσσο έκανε το 13-13 και η Βασίλεβα με ωραία επίθεση ισοφάρισε σε 18-18. Στη συνέχεια η Βάργκας ηγήθηκε επιθετικά για την ομάδα της Τουρκίας, αφού με τρεις συνεχόμενους πόντους έκλεισε το σετ στο 25-22.
Στο τρίτο σετ η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε γρήγορα με τέσσερις πόντους (7-3) οδηγώντας τον Πανιώνιο σε τάιμ άουτ. Η Ραχίμοβα μείωσε σε 9-6 και η Λαμπρούση με πρώτο χρόνο έκανε το 9-7. Η Ραχίμοβα με άσσο μείωσε σε 10-9 και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 10-10.
Η Βασίλεβα με εκπληκτικό πλασέ έκανε το 11-11, ενώ με εντυπωσιακό μπλοκ πάνω στη Βάργκας πέτυχε το 13-14. Η Μπούσα μείωσε σε 17-16 και με άσσο ισοφάρισε για τον Ιστορικό σε 19-19. Η τούρκικη ομάδα πήρε τάιμ άουτ και στην επανέναρξη με μπλοκ της Βάργκας προηγήθηκε με 21-19. Η Λαμπρούση μείωσε σε 22-20, αλλά η Βάργκας με άσσο έκλεισε το σετ στο 25-20.
Η διακύμανση:
1ο σετ: 2-8, 13-16, 18-21, 26-24
2ο σετ: 8-5, 16-15, 21-19, 25-22
3ο σετ: 8-4, 16-15, 21-19, 25-20
Τα σετ: 3-0 (26-24, 25-22, 25-20)
*Οι πόντοι της Φενέρμπαχτσε προήλθαν από 43 επιθέσεις, 8 μπλοκ, 11 άσους και 14 λάθη αντιπάλου. Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 33 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 6 άσσους και 20 λάθη αντιπάλου.
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Αμποντάνζα): Κόρνελουκ 6 (4/5 επ. 2 μπλοκ), Μπαλαντίν 10 (8/16 επ. 2 μπλοκ, 33% υπ. – 22% άριστες), Όρο 2 (1 άσσος, 1μπλοκ), Ασλί 4 (1/3 επ. 1 μπλοκ, 50% υπ. – 50% άριστες), Φεντορότσεβα 15 (14/29 επ. 1 άσσος, 35% υπ. – 18% άριστες), Βάργκας 22 (13/22 επ. 2 μπλοκ, 7 άσσους), Ορτζέ (λ, 52% υπ. – 38% άριστες), Μιλένκοβιτς, Γιαρσίν 3, Καράσου.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέσιτς): Μπούσα 8 (5/11 επ. 1 μπλοκ, 2 άσσους, 43% υπ. – 29% άριστες), Νομικού 4 (2/5 επ. 1μπλοκ, 1 άσσος), Κοβαλέφσκα 2 (1/1 επ. 1 μπλοκ), Βασίλεβα 16 (14/26 επ. 2 μπλοκ, 28% υπ. – 17% άριστες), Ραχίμοβα 12 (8/23 επ. 2 μπλοκ, 2 άσσους), Λαμπρούση 4 (3/6 επ. 1 μπλοκ), Ξανθοπούλου (λ, 36% υπ. – 27% άριστες), Φλιάκου, Αλεξάκου, Κακουράτου (λ, 8% υπ. – 8% άριστες).
