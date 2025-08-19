Πρώτο φιλικό με το Μεξικό για την εθνική στην Ταϊλάνδη

Η εθνική ομάδα γυναικών έδωσε το πρώτο της φιλικό με το Μεξικό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Το πρώτο της τεστ λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του παγκόσμιου πρωταθλήματος στην Ταϊλάνδη έδωσε η εθνική ομάδα γυναικών.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έδωσε φιλικό παιχνίδι στο βοηθητικό γήπεδο της εγκατάστασης Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre απέναντι στο Μεξικό. Οι δύο ομάδες μοίρασαν το χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες και ο αγώνας έληξε με 3-1 σετ υπέρ του Μεξικού.

Η Ελλάδα και το Μεξικό θα αναμετρηθούν εκ νέου σε δεύτερο φιλικό αλλά αυτή τη φορά θα αγωνιστούν στην κεντρική σάλα που θα φιλοξενήσει τους αγώνες του Γ' και Ζ' ομίλου.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου θέλησε να κρατήσει φρέσκιες και ετοιμοπόλεμες και τις 14 αθλήτριες που έχει στη διάθεσή του, γιατί γνωρίζει ότι θα χρειαστούν όλες στις αναμετρήσεις κόντρα στη Βραζιλία, στο Πουέρτο Ρίκο και τη Γαλλία.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-13, 19-21, 23-25

2ο σετ: 8-4, 16-11, 21-14, 25-19

3ο σετ: 3-8, 8-16, 9-21, 10-25

4ο σετ: 5-8, 9-16, 12-21, 14-25

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 4 άσσους, 41 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Μεξικού προήλθαν από 11 άσσους, 45 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (23-25, 25-19, 10-25, 14-25)

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου, Στράντζαλη 4 (4/11 επ., 47% υπ. - 33% άριστες), Μπακοδήμου 8 (7/13 επ., 1 άσσος, 33% υπ. - 7% άριστες), Τερζόγλου 6 (2/4 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ανθούλη 14 (12/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 20% υπ. - 20% άριστες), Ξανθοπούλου (λ, 75% υπ. - 25% άριστες), Τικμανίδου 3 (3/11 επ., 33% υπ. - 11% άριστες), Λαμπρούση, Τσιόγκα 4 (1/3 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπάκα 4 (4/13 επ., 50% υπ. - 43% άριστες), Καρακάση 1 (1/2 επ.), Τσιτσιγιάννη 3 (3/15 επ.).

ΜΕΞΙΚΟ (Νικόλα Νέγκρο): Μπρίτσιο 12 (5/16 επ., 7 άσσοι, 62% υπ. - 23% άριστες), Μαλντονάντο 16 (14/33 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ούριας 7 (4/8 επ., 3 μπλοκ), Ριβέρα 5 (1/1 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Πάρα 11 (8/19 επ., 3 μπλοκ, 60% υπ. - 55% άριστες), Φλόρες 8 (6/9 επ., 1 μπλοκ) / Λαντέρος (λ, 58% υπ. - 42% άριστες), Μουνόζ (λ), Γκερέκα 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. - 40% άριστες), Κάστρο, Μαρκές (1/1 επ.), Τοπέτε 1 (1/6 επ.).

Πηγή: Ε.Ο.ΠΕ. / Α.Π.Ε. - Π.Σ.Α.Τ.