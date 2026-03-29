Εθνική Ελλάδος: «Πέταξε» για Βουδαπέστη ενόψει του φιλικού με Ουγγαρία
Μετά την ήττα από την Παραγουάη, η Εθνική Ελλάδος μπήκε στο αεροπλάνο με τελικό προορισμό τη Βουδαπέστη όπου θα φιλοξενηθεί από την Ουγγαρία στο Puskas Arena (31/03, 20:00).
Η αποστολή της χώρας αναχώρησε από την Αθήνα στις 18:00, με τους ποδοσφαιριστές να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για μικρούς και μεγάλους, με τους όποιους έβγαλαν φωτογραφίες και σκόρπισαν χαμόγελα.
Να θυμίσουμε ότι δεν ακολούθησε την αποστολή ο Ντίνος Μαυροπάνος λόγω του τραυματισμού του με την Παραγουάη και ο Σωτήρης Κοντούρης που ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελπίδων.
Μαζί με την αποστολή της Γαλανόλευκης ταξιδεύει και ο πρόεδρος της Ελληνικός Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης. Η πτήση για τη Βουδαπέστη αναμένεται να διαρκέσει περίπου 2 ώρες.
🇬🇷 Η αποστολή της Εθνικής κατέφτασε στο αεροδρόμιο, ώστε να αναχωρήσει στην Ουγγαρία— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 29, 2026
Αποστολή: Νότης Χάλαρης
