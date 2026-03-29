Εθνική Ελλάδος: «Πέταξε» για Βουδαπέστη ενόψει του φιλικού με Ουγγαρία

Νότης Χάλαρης
Ξεκίνησε το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδος με προορισμό τη Βουδαπέστη ενόψει του φιλικού αγώνα κόντρα στην Ουγγαρία. Αποστολή στη Βουδαπέστη: Νότης Χάλαρης.

Μετά την ήττα από την Παραγουάη, η Εθνική Ελλάδος μπήκε στο αεροπλάνο με τελικό προορισμό τη Βουδαπέστη όπου θα φιλοξενηθεί από την Ουγγαρία στο Puskas Arena (31/03, 20:00).

Η αποστολή της χώρας αναχώρησε από την Αθήνα στις 18:00, με τους ποδοσφαιριστές να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για μικρούς και μεγάλους, με τους όποιους έβγαλαν φωτογραφίες και σκόρπισαν χαμόγελα.

Να θυμίσουμε ότι δεν ακολούθησε την αποστολή ο Ντίνος Μαυροπάνος λόγω του τραυματισμού του με την Παραγουάη και ο Σωτήρης Κοντούρης που ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελπίδων.

Μαζί με την αποστολή της Γαλανόλευκης ταξιδεύει και ο πρόεδρος της Ελληνικός Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης. Η πτήση για τη Βουδαπέστη αναμένεται να διαρκέσει περίπου 2 ώρες.

 
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
     

