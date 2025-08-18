Παγκόσμιο βόλεϊ γυναικών: Έφτασε στην Ταϊλάνδη η εθνική ομάδα, θερμή υποδοχή στην Τσιανγκ Μάι
Έπειτα από ένα ταξίδι που ξεπέρασε τις 24 ώρες συνολικά η αποστολή της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) στην Τσιανγκ Μάι της Ταϊλάνδης, όπου θα διεξαχθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα (22/8-7/9).
Η εθνική ομάδα έχει τοποθετηθεί στον Γ’ όμιλο, μαζί με την ισχυρή Βραζιλία, την παραδοσιακή δύναμη Γαλλία και το μαχητικό Πουέρτο Ρίκο, με στόχο να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες μέσα από μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις παγκοσμίως.
Κατά την άφιξη, η αποστολή έγινε δεκτή με μια ζεστή, αλλά ταυτόχρονα λιτή και επίσημη τελετή υποδοχής. Εκπρόσωποι της τοπικής οργανωτικής επιτροπής, συνοδευόμενοι από εθελοντές, προσέφεραν στις αθλήτριες παραδοσιακά άνθη και αναμνηστικά σύμβολα της περιοχής, δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στίγμα της φιλοξενίας που χαρακτηρίζει τον ταϊλανδέζικο πολιτισμό.
Δείτε Επίσης«Πέταξε» για Ταϊλάνδη η Εθνική Γυναικών, στόχος η καλή παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Το αεροδρόμιο της Τσιανγκ Μάι απέχει μόλις 20 λεπτά από το ξενοδοχείο Kantary Hills, όπου θα καταλύσει η ελληνική αποστολή. Μετά από μια απαραίτητη περίοδο ξεκούρασης για την αποφόρτιση από το πολύωρο ταξίδι, το πρόγραμμα της ομάδας περιλαμβάνει προπόνηση χαμηλής έντασης, με έμφαση στην ενεργοποίηση και στις διατάσεις, ώστε οι αθλήτριες να ανακτήσουν ρυθμό και φρεσκάδα ενόψει των απαιτητικών αναμετρήσεων που ακολουθούν.
Έγινε η πρώτη προπόνηση
Παρά τη φυσιολογική κούραση από το πολύωρο ταξίδι, οι παίκτριες πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση στην Ταϊλάνδη.
Η εθνική ομάδα έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στην Τσιανγκ Μάι, έπειτα από περίπου 24 ώρες ταξιδιού, και λίγες μόλις ώρες αργότερα βρέθηκε στο γήπεδο για να ξεκινήσει το πρόγραμμά της. Η προπόνηση διεξήχθη στο βοηθητικό προπονητήριο των εγκαταστάσεων του Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν και οι αγώνες του Γ’ ομίλου.
Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας είχε χαρακτήρα ενεργοποίησης, με χαλαρούς ρυθμούς, ώστε οι διεθνείς να ξεμουδιάσουν από το ταξίδι. Από την Τρίτη 19 Αυγούστου η ομάδα μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς, με βάρη το πρωί, ενώ το απόγευμα θα δώσει φιλικό αγώνα με το Μεξικό. Να αναφερθεί ότι η Ταϊλάνδη είναι τέσσερις ώρες μπροστά από την Ελλάδα.
Η 14άδα της εθνικής ομάδας
Πασαδόροι
- Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, 16/09/1996
- Έλενα Καρακάση, 31/01/2000
Ακραίες
- Όλγα Στράντζαλη (αρχηγός), 12/01/1996
- Έλενα Μπάκα, 15/10/2001
- Ευφροσύνη Μπακοδήμου, 25/01/2000
- Ελπίδα Τικμανίδου, 29/08/2008
Διαγώνιες
- Μάρθα Ανθούλη, 13/08/2004
- Μαρία Τσιτσιγιάννη, 20/11/2000
Κεντρικές
- Κυριακή Τερζόγλου, 22/11/2003
- Αριστέα Τοντάι, 05/07/1999
- Γεωργία Λαμπρούση, 27/01/1993
- Ανδρομάχη Τσιόγκα, 03/11/2001
Λίμπερο
- Μαριαλένα Αρτακιανού, 21/05/1994
- Μαρτίνα Ξανθοπούλου, 24/10/1998
Το προπονητικό επιτελείο αποτελούν ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου, ο άμεσος συνεργάτης του Χάρης Σκουτελάκος, ο στατιστικολόγος Στέφανος Μανιώτης, ο γυμναστής Λεωνίδας Χρηστακίδης, ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος και οι φυσιοθεραπευτές Αλέξανδρος Νακαστσής, Ξενοφών Βλασσόπουλος.
Το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας
Γ' Όμιλος (Τσιάνγκ Μάι)
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
- 12.00: Πουέρτο Ρίκο - Γαλλία
- 15.30 (ΕΡΤ-2): Βραζιλία - Ελλάδα
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
- 12.00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο - Ελλάδα
- 15.30: Βραζιλία - Γαλλία
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
- 12.00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία - Ελλάδα
- 15.30: Βραζιλία - Πουέρτο Ρίκο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.