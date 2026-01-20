ΠΑΣΑΠ: Επιστολή κατά της αύξησης ξένων αθλητών στη Volley League

Οι αθλητές και τα μέλη του ΠΑΣΑΠΠ απέστειλαν επιστολή προς τους φορείς της Πολιτείας και του ελληνικού βόλεϊ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην πρόταση αύξησης του αριθμού των αλλοδαπών αθλητών στη Volleyleague Ανδρών από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι αθλητές και τα μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Πετοσφαιριστών-τριών (ΠΑΣΑΠΠ) εξέφρασαν επίσημα την αντίθεσή τους στην πρόταση αύξησης του αριθμού των αλλοδαπών αθλητών στη Volleyleague Ανδρών από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Σε επιστολή τους προς τους φορείς της Πολιτείας και τον χώρο του ελληνικού βόλεϊ, οι αθλητές υπογραμμίζουν ότι μια τέτοια αλλαγή θα περιορίσει τον χώρο δράσης των Ελλήνων παικτών και θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη της Εθνικής Ομάδας. Όπως σημειώνουν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες των ελληνικών συλλόγων στην Ευρώπη έχουν επιτευχθεί μέσα από την ποιοτική παρουσία Ελλήνων επαγγελματιών αθλητών, και όχι με αύξηση των ξένων.

Η επιστόλη:

«Προς τους φορείς της Πολιτείας και του ελληνικού βόλεϊ

Εμείς, ως αθλητές και μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Πετοσφαιριστών- τριών, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών αθλητών από τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Volleyleague Ανδρών. Θεωρούμε πως η συγκεκριμένη πρόταση δεν κινείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του Έλληνα αθλητή, που οφείλει να είναι στο επίκεντρο κάθε απόφασης που λαμβάνεται για το ελληνικό πρωτάθλημα βόλεϊ.

Η διοργανώτρια αρχή ΕΣΑΠ, τα μέλη των οποίων είναι οι ομάδες της Volleyleague Ανδρών, πιέζουν συνεχώς για αλλαγή του άρθρου 88 του αθλητικού νόμου, το οποίο απαιτεί την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη ΕΣΑΠ, ΕΟΠΕ και ΠΑΣΑΠΠ για την οποιαδήποτε αλλαγή στον αριθμό των ξένων. Θεωρούμε ότι τυχόν τροποποίηση του άνω άρθρου θα υποβαθμίσει τον ρόλο των αθλητών στο αθλητικό γίγνεσθαι και γι’ αυτό ζητούμε να μείνει ως έχει.

Εάν δε, αυξηθούν οι ξένοι σε 5 (σε σύνολο 6 συμμετεχόντων σε έναν αγώνα βόλεϊ) οι Έλληνες αθλητές δεν θα έχουν πεδίο δράσης με άμεσο αποτέλεσμα τον μαρασμό της Εθνικής Ομάδας. Ήδη το επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι υψηλό με ταυτόχρονη σοβαρή και επιτυχημένη παρουσία και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος θα επέλθει με την άνοδο του επιπέδου των Ελλήνων αθλητών και όχι με τον παραγκωνισμό τους.

Πρώτο μέλημα, λοιπόν, είναι να υπάρξουν πρακτικές και τακτικές με τις οποίες θα μπορέσουν να προσελκυστούν, να αναπτυχθούν και να αναδειχθούν νέοι Έλληνες αθλητές υψηλού επιπέδου, οι οποίοι θα είναι σε θέση σε βάθος χρόνου να στελεχώσουν υγιώς και ισχυρώς την Εθνική μας Ομάδα.

Ζητήματα όπως ο βασικός μισθός και η ασφάλιση των εργαζομένων αθλητών, τα κίνητρα και η συμμετοχή σε νεότερους αθλητές, θα πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων και να βρεθεί λύση για αυτά πολύ πιο άμεσα.

Να είναι δηλαδή ο αθλητής καθαρά Επαγγελματίας στοχεύοντας μόνο στην εξέλιξή του μέσα στο γήπεδο χωρίς να αναζητά βιοποριστικές διεξόδους με δευτερογενείς παράγοντες. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα έλθει, επομένως, με διαφορετικούς τρόπους τους οποίους κατ' επανάληψη μέσω του ΠΑΣΑΠΠ έχουμε συζητήσει.

Οι μεγάλες επιτυχίες των συλλόγων στην Ευρώπη κατά το παρελθόν δεν έχουν επιτευχθεί με παραπάνω συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουν επιτευχθεί με την ποιότητα αυτών αλλά και το επίπεδο των Ελλήνων που ήταν καθαρά επαγγελματίες αθλητές της Πετοσφαίρισης και μπόρεσαν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, συμβάλλοντας και στην Εθνική μας Ομάδα, κάτι που αποτελεί και ο βασικός στόχος όλων μας.

Η αύξηση των ομάδων της Volleyleague Ανδρών σε 12 πρέπει να προχωρήσει και δύναται αυτό να συμβεί χωρίς την αύξηση του αριθμού των ξένων, ενώ και στην Pre League οι ομάδες μπορούν άμεσα να γίνουν 12, και ούτω καθεξής στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ως εκ τούτου, είναι χρέος όλων μας να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση της ουσιώδους ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελματικού βόλεϊ, που θα οδηγήσει το άθλημά μας σε περισσότερες επιτυχίες, με ακόμη περισσότερα δημοφιλή χαρακτηριστικά και αναγνώριση από τα νέα παιδιά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το ποιοτικό ανδρικό βόλεϊ και την επόμενη μέρα.

Oι Αθλητές

Ανδρεόπουλος Χαράλαμπος Δαλακούρας Ανέστης

Βουλκίδης Θεόδωρος Ζουπάνη Νικόλαος

Κασαμπαλής Σταύρος Καπετανίδης Κωνσταντίνος

Κοντοστάθης Γιώργος Κωνσταντινίδης Δημήτριος

Μανδηλάρης Άγγελος Λινάρδος Δημοσθένης

Μπακοδήμος Σπυρίδων Πιτακούδης Λάμπρος

Παπαλεξίου Γιώργος Τζιάβρας Δημήτριος

Πρωτοψάλτης Θανάσης Τζούριτς Δημήτριος

Χανδρινός Αριστείδης Χασμπάλα Ματέο

Βελούδης Σπυρίδων Γαλιώτος Μάρκος

Δοροβάτας Νικόλαος Καρασαββίδης Βασίλειος

Θεοδόσης Δημήτριος Κοκκινάκης Μενέλαος

Μαντελίδης Γεώργιος Μιχελάκης Γεώργιος

Νανόπουλος Αλέξανδρος Μούχλιας Σταύρος

Παπαδόπουλος Βασίλειος Μπόνιας Νικόλαος

Πετρέας Γεώργιος Παπανικολάου Γεώργιος

Σουσουρίδης Δημήτριος Παυλίδης Λάζαρος

Χάκας Σπυρίδων Τακουρίδης Ιωάννης

Τέλιος Ιάσων Αχιλλεόπουλος Ιωάννης

Κονίδης Βασίλειος Παπαγγελόπουλος Νικόλας

Κωτσάκης Φρίξος Μπαρτακτζιάν Γρηγόριος

Σπηλιώτης Αντώνιος Σπυριούνης Κυριάκος

Τζάρας Γεράσιμος Φράγκος Ανδρέας

Φωλιάς Ελευθέριος Βαϊόπουλος Ευάγγελος

Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος Καφαντάρης Βασίλειος

Παπαδόσηφος Ιωσήφ Παχιαδάκης Εμμανουήλ

Ρουμελιωτάκης Ιωάννης Σταθέλος Άγγελος

Συναδινός Σωτήριος Χαραλαμπίδης Σωκράτης

Γκούζντα Κόνραντ Γκρίλλας Αναστάσιος

Δανιήλ Αλέξανδρος Δρογκάρης Γεώργιος

Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Μπαρμπούνης Σπυρίδων

Μπάσης Αχιλλέας Παλέντζας Νικόλαος

Χατζηνικολάου Δημήτριος Αλιάι Μαρτίν

Αναγνώστου Πέτρος Καγιαλής Μιχαήλ

Κωστόπουλος Βασίλειος Μήλης Νικόλαος

Μπουράκης Αντώνιος Ρουσόπουλος Θεοφάνης

Ρούσος Ευάγγελος Σαλταφερίδης Χρήστος

Αρμενάκης Απόστολος Εφραιμίδης Νικήτας

Κανελλόπουλος Γεώργιος Μελλές Νικόλαος

Παπαδόπουλος Ηρακλής Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Σωνάκης Αναστάσιος Τσαρκάτογλου Μίλτος

Χαραλαμπίδης Δημήτριος Δαλακούρας Κωνσταντίνος

Νανόπουλος Δημήτριος Κομητούδης Δημήτριος

Μανωλάκης Βασίλειος Μάρκου Άγγελος

Μπιρμπίλης Νικόλαος Ντάκουρης Ευάγγελος

Παύλου Κωνσταντίνος Πετσιάς Απόστολος

Καούνης Νικόλαος»