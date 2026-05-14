Η Χριστίνα Γκέντζου μετά το Βελιγράδι το 2024, έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης και στο Μόναχο στα -65κ. στο τουρνουά παρα-ταεκβοντό στην πόλη της Βαυαρίας.

Το άστρο της Χριστίνας Γκέντζου έλαμψε στην Γερμανία. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό που διεξάγεται στη Γερμανία διεξάγεται παράλληλα και το παρα-ταεκβοντό και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε ότι είναι η κορυφαία στην κατηγορία της.

Στα -65κ. η «χάλκινη» παραολυμπιονίκης στο Παρίσι ήταν καταιγιστική, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, για δεύτερη φορά στην καριέρα της, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία της στο Βελιγράδι το 2024.

Στον ημιτελικό η Γκέντζου συνάντησε την Ορχάν από την Τουρκία. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και πολύ υψηλού επιπέδου και κρίθηκε στον τρίτο γύρο. Εκεί η Γκέντζου ήταν αλάνθαστη και επικράτησε με 2-1!

Με την ψυχολογία στα ύψη η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε στον τελικό με απόλυτη ετοιμότητα. Στον πρώτο γύρο δεν αφησε κανένα περιθώριο στην Πολωνή Ζεβάρ. Στον πρώτο γύρο επικράτησε με 10-2 και στον δεύτερο νίκησε με 16-6 χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο φέτος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παρα-ταεκβοντό.

Χάλκινο ο Θολιώτης

Οι επιτυχίες συνεχίζονται για το ελληνικό ταεκβοντό στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών που διεξάγεται στη Γερμανία

Ο Βασίλης Θολιώτης στα -87κ. έβγαλε όλες τις αρετές του στα court του Μονάχου και επιβεβαίωσε γιατί είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές στην κατηγορία του.

Ο Ελληνας πρωταθλητής έφτασε έως τον ημιτελικό πραγματοποιώντας αψεγαδιαστες εμφανίσεις και νίκησε με 2-0 αρχικά τον Μοκχτάρι από την ομάδα προσφύγων και στη συνέχεια τον Ρουμάνο Σνακόβ.

Στον ημιτελικό αντιμετώπισε τον Πολωνό Πιατκόβσκι. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Θολιώτης ήταν πιο επιθετικός και παρά τις συνεχόμενες επιθέσεις του δεν μπόρεσε να καταγράψει κάποιο πόντο και ηττήθηκε οριακά 2-1.

Το χάλκινο μετάλλιο αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον Θολιώτη, ο οποίος συνεχίζει να βγάζει τις αρετές του και να διακρίνεται στις μεγάλες διοργανώσεις. Η Ελλάδα, πλέον, μετράει πέντε μετάλλια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.