Bραζιλιάνα τριαθλήτρια και influencer έχασε τη ζωή της στο Ironman Texas

Η 38χρονη Βραζιλιάνα Μάρα Φλάβια Αραούχο έχασε τη ζωή της, κάτω από άγνωστη αιτία, κατά τη διάρκεια της κολύμβησης στον αγώνα Ironman του Τέξας.

Σοκ στον κόσμο του τριάθλου προκάλεσε ο τραγικός θάνατος της 38χρονης Βραζιλιάνας Μάρα Φλάβια Αραούχο κατά τη διάρκεια της κολύμβησης στο Memorial Hermann Ironman Texas 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον.

Η αθλήτρια, που ήταν γνωστή influencer, έχασε τη ζωή της στη διάρκεια της κολύμβησης, απόστασης 3,8 χιλιομέτρων στη λίμνη Γούντλαντς. Λίγο μετά την εκκίνηση σήμανε συναγερμός, καθώς οι διοργανωτές ειδοποιήθηκαν για την παρουσία μιας αγνοούμενης κολυμβήτριας και οι διασώστες άρχισαν να την αναζητούν στη λίμνη. Σύμφωνα με αναφορές, η σορός της εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα.



«Με μεγάλη μας θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο ενός συμμετέχοντα στο αγώνισμα κολύμβησης τριάθλου Ironman Texas. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της αθλήτριας και θα τους προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή» ανακοίνωσαν οι διοργανωτές στη σελίδα τους στο Facebook.

Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή και η πληροφορία που ανέφερε πως ένιωσε αδιαθεσία τις τελευταίες ημέρες, δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η Απόφοιτος δημοσιογραφίας και μάρκετινγκ, η Μάρα Φλάβια Αραούχο ασχολούνταν με το τρίαθλο 10 χρόνια και είχε συμμετάσχει σε αρκετούς αγώνες Ironman. Λίγο πριν από τον αγώνα στο Τέξας, είχε δημοσιεύσει ένα τελευταίο μήνυμα στο Instagram: «Άλλη μια μέρα στη δουλειά».

Στο Ironman οι συμμετέχοντες καλούνται να καλύψουν κατά σειρά 3,8 χλμ. κολύμβησης, 180,2 χλμ. ποδηλασίας και έναν μαραθώνιο.