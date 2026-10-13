H Mαρία Σάκκαρη με ανατροπή και πιάνοντας υψηλά στάνταρ απόδοσης νίκησε τη Μάρτα Κόστιουκ με 2-1 σετ, φθάνοντας σε μια σπουδαία πρόκριση στον 3ο γύρο στο WTA 1000 στη Γουχάν της Κίνας.

Η Μαρία Σάκκαρη σε ένα από τα καλύτερα φετινά της παιχνίδια, νίκησε τη Μάρτα Κόστιουκ με 4-6, 6-2, 6-2 και πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στο WTA 1000 της πόλης Γουχάν της Κίνας.

Η Ελληνίδα παίκτρια απέναντι στην Ουκρανή, Νο.10 στον κόσμο, μετά το χαμένο 1ο σετ κυριάρχησε, δίνοντας συνέχεια στην παρουσία της στο τελευταίο WTA 1000 της χρονιάς, αλλά και την προοπτική να πάει ακόμα πιο μακριά.

Στον επόμενο γύρο για μια θέση στα προημιτελικά, η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη 17χρονη Σλοβάκα, Μία Ποχάνκοβα (Νο.202) και την Κινέζα, Σιγιού Ουάνγκ, ένα παιχνίδι που θα γίνει αργότερα.

Ένα break στοίχισε το 1ο σετ για τη Σάκκαρη, όμως το σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν την έκανε να χάσει την ηρεμία της, σε αντίθεση με την Κόσιουκ.

Η 24χρονη από την Ουκρανία τελείωσε τον αγώνα με 46 αβίαστα λάθη (32 είχε η Σάκκαρη) και χάνοντας break point στο 7ο game του 3ου σετ, έχασε και την τελευταία της ελπίδα να αντιστρέψει την κατάσταση.

SAKK-ATTACK! ⚡️ @mariasakkari defeats Kostyuk 4-6, 6-2, 6-2 and moves on in Wuhan. #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/9bkxMEW1uY October 13, 2026

Η Σάκκαρη διατηρώντας το σερβίς της προηγήθηκε με 1-0, όμως στο 3ο game, παρά το 40-15 η Ελληνίδα παίκτρια με συνεχόμενα αβίαστα λάθη, δεν απέφυγε το break, με την Κόστιουκ να προσπερνά με 2-1.

Η Σάκκαρη μείωσε σε 3-2, δημιούργησε break point, δεν το εκμεταλλεύτηκε, με την Κόστιουκ να φθάνει στο 4-2.

Η Ουκρανή διατηρώντας χωρίς προβλήματα το σερβίς της έκανε το 5-3, με τη Σάκκαρη να μειώνει σε 5-4 και να έχει την ευκαιρία να μείνει στη διεκδίκηση του σετ.

Όμως η Κόστιουκ με ένα winner και δύο αβίαστα λάθη, έφθασε σε τριπλό set point και με love game κατέκτησε το 1ο σετ με 6-4.

H Σάκκαρη άνοιξε με love game το 2ο σετ, προηγήθηκε 0-30, η Κόστιουκ το έκανε 40-30, όμως με τρεις πόντους στη σειρά ήρθε το break και το 2-0.

Διατηρώντας το σερβίς της η Σάκκαρη ξέφυγε με 3-0, είχε την ευκαιρία για νέο break, πριν ο Ουκρανή μειώσει σε 3-1.



Η Σάκκαρη διατήρησε το σερβίς της (4-1), στη νέα της ευκαιρία για break είδε την Κόστιουκ να στέλνει την μπάλα στο φιλέ (5-1), έφθασε σε set point στο 7ο game, με την Κόστιουκ να το μετατρέπει σε break (5-2).

Ό,τι όμως δεν πέτυχε στο 7ο game, ήρθε στο επόμενο, με τη Σάκκαρη να φθάνει στο 0-40 και στο 4ο συνολικά set point να κατακτά το 2ο σετ με 6-2.



Η Σάκκαρη άνοιξε με love game και το 3ο σετ (1-0), στο 3ο game η Κόστιουκ αστόχησε σε... άδειο τέρμα για να προηγηθεί με 0-40, με τη Σάκκαρη να κλείνει τo game για το 2-1.

Μάλιστα, η Ελληνίδα παίκτρια βρήκε τριπλό break point στο επόμενο game, δεν άφησε την ευκαιρία, κάνοντας το 3-1 και με love game ξέφυγε με 4-1, στο κρίσιμο 7ο game, όπου παίχθηκαν 18 πόντοι, η Σάκκαρη αρχικά έσωσε break point και μετά την ισοπαλία το κατέκτησε για το 5-2 κι έχοντας την πλήρη κυριαρχία στο παιχνίδι, έφθασε στο 6-2 και στην τελική επικράτηση.