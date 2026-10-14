Η Σάκκαρη στις έξι το πρωί της Πέμπτης με την Ποχάνκοβα στη Σαγκάη

Η Μαρία Σάκκαρη μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Μάρτα Κόστιουκ, συνεχίζει την παρουσία της στο WTA 1000 της πόλης Γουχάν της Κίνας κι έχει την ευκαιρία να προχωρήσει ακόμα περισσότερο.

Συγκεκριμένα, η Σάκκαρη αντιμετωπίζει τη 17χρονη Σλοβάκα, Μία Ποχάνκοβα κι έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Το παιχνίδι θα γίνει την Πέμπτη (15/10), θα ανοίξει το πρόγραμμα στο court 1 και θα αρχίσει στις 06:00, ώρα Ελλάδος.

Η Ποχάνκοβα που έκανε πέρυσι την πρώτη της εμφάνιση στο tour, πριν από τον τουρνουά στη Γουχάν βρισκόταν στο Νο.202 της παγκόσμιας κατάταξης, όμως έχει ήδη αναρριχηθεί κατά 59 θέσεις στο Νο.143. Η Σάκκαρη και η Ποχάνκοβα θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά και η νικήτρια στα προημιτελικά θα παίξει είτε με την Ιβα Γιόβιτς, είτε με τη Μάγια Χβαλίνσκα.



