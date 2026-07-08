Την ημέρα και την ώρα της συνέντευξης Τύπου στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, στην οποια θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση.

Η Αθήνα μετρά αντίστροφα για την φιλοξενία του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου. Οι διοργανωτές από τη μεριά του ανακοίνωσαν τη μέρα και την ώρα της συνέντευξης Τύπου, η οποία θα συνοδευτεί με την κλήρωση του κυρίως ταμπλό.

Πιο συγκεκριμένα, η συνέντευξη Τύπου του τουρνουά αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου (11/7, 16:30). Εκεί θα λάβουν μέρος ο Tournament Director, Τζόρτζι Τζόκοβιτς, καθώς και η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις, Μαρία Σάκκαρη.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και η κα Μαργαρίτα Βάρσου, Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών.

Στη συνέχεια, περίπου στις 17:15 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του κυρίως ταμπλό.