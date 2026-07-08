Μουντιάλ 2026: Τα καλύτερα γκολ της φάσης των «16» (vid)
Η φάση των «16» αποτελεί παρελθόν και το Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με τους προημιτελικούς! Η Γαλλία διασταυρώνει τα ξίφη της με το Μαρόκο (09/07, 23:00), στο πρώτο ραντεβού των «8».
Στους αγώνες των 16 καλύτερων ομάδων το θέαμα ήταν άφθονο, σημειώθηκαν υπέροχα γκολ και οι τρεις συνδιοργανώτριες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) αποχαιρέτησαν το τουρνουά και απογοήτευσαν τους οπαδούς τους.
Η Αργεντινή με φανταστική ανατροπή απέκλεισε την παρέα του Σαλάχ (3-2) και η Ισπανία κέρδισε την Πορτογαλία με 1-0, στην τελευταία παράσταση του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στα ματς που ξεχώρισαν μεταξύ άλλων.
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