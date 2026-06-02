Ο Ουνάι Λόπεθ φαίνεται ότι πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο «λιμάνι» με τον Ντάνι Γκαρθία να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική του απόφαση.

Το Gazzetta σας είχε μεταφέρει πρώτο για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού στην περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ και είχε σταθεί στις δυσκολίες που (λογικά) θα συναντήσει ο ελληνικός σύλλογος.

Αν και μέχρι την Κυριακή (31/05) φάνηκε ο ποδοσφαιριστής να καταλήγει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, εν τέλει όλα δείχνουν πως ο τελικός προορισμός του θα είναι ο Πειραιάς καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται μία... ανάσα από την τελική συμφωνία με ένα συμβόλαιο 2+1 έτη, χωρίς να υπάρχει (ακόμα) οριστική κατάληξη.

Μία μεταγραφή που έχει τη σφραγίδα και τα «θέλω» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που είχε κυκλώσει εξ αρχής την περίπτωση του 30χρονου χαφ της Ράγιο Βαγιεκάνο και με σύμμαχο ότι ο ποδοσφαιριστής θα έμενε ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο πέρα από τον Ισπανό προπονητή, σημαντικό ρόλο στο deal έχει παίξει και ο Ντάνι Γκαρθία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο 35χρονος χαφ μίλησε με τον συμπατριώτη του για τον Ολυμπιακό και του μετέφερε τα καλύτερα σχετικά με τους Πειραιώτες αλλά και την Αθήνα σαν τρόπος ζωής.

Μάλιστα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για την τελική απόφαση του 30χρονου ποδοσφαιριστή, σε συνδυασμό πάντα με τον Μεντιλίμπαρ και το πλάνο που του έχει παρουσιαστεί για τη νέα σεζόν. Μάλιστα οι δύο ποδοσφαιριστές υπήρξαν συμπαίκτες στην Μπιλμπάο και μοιράστηκαν τον αγωνιστικό χώρο για 50 παιχνίδια.

Την ίδια στιγμή, ο Ντάνι Γκαρθία βρίσκεται εν αναμονή για το δικό του συμβόλαιο. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να τον κρατήσει στον Ολυμπιακό για άλλον έναν χρόνο, ο ίδιος και η οικογένεια του είναι καλά στην Ελλάδα αλλά μέχρι να πέσουν οι τελικές υπογραφές, όλα είναι ρευστά.

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού