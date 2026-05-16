Σάκκαρη: Τι έβγαλε η κλήρωση στο Στρασβούργο
Στο 500άρι τουρνουά στο Στρασβούργο θα πραγματοποιήσει η Μαρία Σάκκαρη την πρόβα τζενεράλε εν όψει του Roland Garros.
Η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια έμαθε το Σάββατο (16/5) στο τουρνουά της γαλλικής πόλης, που ξεκινά την Κυριακή (17/5). Στο κυρίως ταμπλό των 32 παικτριών η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Πέιτον Στερνς (Νο.49).
Θα είναι η 2η φορά που θα αναμετρηθούν οι δύο παίκτριες στο tour, με τη Στερνς να έχει επικρατήσει με 2-1 σετ στα προκριματικά του τουρνουά της Αδελαΐδας τον Ιανουάριο του 2025.
Η νικήτρια του αγώνα στον 2ο γύρο θα παίξει με τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα ή με παίκτρια από τα προκριματικά. Στα προημιτελικά η Σάκκαρη διασταυρώνεται με την Κλάρα Τάουσοn, Νο.4 στο ταμπλό και στα ημιτελικά με τη Βικτόρια Εμποκό (Νο.1).
Στο άλλο μισό του ταμπλό ξεχωρίζουν οι συμμετοχές των Εκατερίνα Αλεξαντρόβα (Νο.2), Μάντισον Κις (Νο.5), Μαρί Μπόουζκοβα και Ίβα Γιόβιτς (Νο.3).
