Δείτε τα highlights του τελικού του FA Cup, που βρήκε τη Μάντσεστερ Σίτι νικήτρια (1-0) ενάντια στην Τσέλσι.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η μεγάλη νικήτρια στο Γουέμπλεϊ, καθώς επικράτησε 1-0 της Τσέλσι και κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας. Το μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο στο 72ο λεπτό έκρινε τον τελικό, με τους Πολίτες να κατακτούν τον τίτλο του FA Cup για όγδοη φορά στην ιστορία τους και να υποχρεώνουν σε ακόμα ένα αρνητικό αποτέλεσμα τους Λονδρέζους.