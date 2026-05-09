Σαμπαλένκα: Ήττα από την Κιρστέα και πρόωρος αποκλεισμός στη Ρώμη
Πρόωρο αποκλεισμό στο τουρνουά της Ρώμης γνώρισε η Αρίνα Σαμπαλένκα καθώς ηττήθηκε από την Σοράνα Κιρστέρα με 2-6, 6-3, 7-5, για τη φάση των "32" της διοργάνωσης. Έτσι η Λευκορωσίδα, όπως και ο Νόβακ Τζόκιβιτς, δεν κατάφερε να κάνει την ιδανική προετοiμασία ενόψει Roland Garros.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τη Λευκορωσίδα. Από πολύ νωρίς πήρε το προβάδισμα στο σετ, κάνοντας πολύ γρήγορο break στο σερβίς της αντιπάλου της (2-1). Η Σαμπαλένκα διατήρησε το σερβίς της και στο 7ο game πραγματοποίησε ακόμη ένα break για να βάλει τις βάσεις για κατάκτηση του σετ. Το προβάδισμα στο σετ ήρθε με σκορ 6-2 για τη Λευκορωσίδα.
Στο δεύτερο σετ έγινε ανταλλαγή αρκετών break από τις δύο τενίστριες. Αυτή που επικράτησε σε αυτή τη... μάχη ήταν η Σοράνα Κιρστέα, η οποία στο 8ο game έκανε το 5-3. Έπειτα σέρβιρε για να κλείσει το σετ με 6-3 και να στείλει το ματς σε decider set.
Εκεί, υπήρχε εκ νέου ανταλλαγή break με την Νο.27 του κόσμου να βρίσκει σημαντικό break στο 11ο game. Κάνοντας το 6-5, η Κιρστέα πήρε τις μπάλες στα χέρια για να σερβίρει και να κατακτήσει το σετ. Επόμενη αντίπαλος της Ρουμάνας τενίστριας είναι η Λίντα Νόσκοβα.
