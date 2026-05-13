Βάργκα: Στις κλήσεις της εθνικής Ουγγαρίας για τα φιλικά του Ιουνίου
Ο Μπαρνάμπας Βάργκα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην εθνική Ουγγαρίας. Ο 31χρονος σέντερ φορ της ΑΕΚ, λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Ένωση, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των 29 παικτών για τις φιλικές αναμετρήσεις του Ιουνίου κόντρα στη Φινλανδία και το Καζακστάν.
Ο Βάργκα είχε τεθεί εκτός δράσης στο προηγούμενο break επιστρέφοντας στο προπονητικό κέντρο των Κιτρινόμαυρων και χάνοντας μεταξύ άλλων και το ματς κόντρα στην Ελλάδα τον περασμένο Μάρτιο.
Πλέον, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε είναι έτοιμος να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Μαγυάρων, που ξεκινά στις 26 Μαΐου.
29 fős kerettel, 8 U21-es játékossal készül a férfi A-válogatott a júniusi felkészülési mérkőzésekre, a @Huuhkajat és a @KFF_Team elleni találkozókra.— MLSZ (@MLSZhivatalos) May 12, 2026
