Ο Μπαρνάμπας Βάργκα θα επιστρέψει στην εθνική Ουγγαρίας, με τον φορ της ΑΕΚ να βρίσκεται στις κλήσεις των Μαγυάρων για τα δύο φιλικά τους.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην εθνική Ουγγαρίας. Ο 31χρονος σέντερ φορ της ΑΕΚ, λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Ένωση, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των 29 παικτών για τις φιλικές αναμετρήσεις του Ιουνίου κόντρα στη Φινλανδία και το Καζακστάν.

Ο Βάργκα είχε τεθεί εκτός δράσης στο προηγούμενο break επιστρέφοντας στο προπονητικό κέντρο των Κιτρινόμαυρων και χάνοντας μεταξύ άλλων και το ματς κόντρα στην Ελλάδα τον περασμένο Μάρτιο.

Πλέον, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε είναι έτοιμος να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Μαγυάρων, που ξεκινά στις 26 Μαΐου.