Η Μαρία Σάκκαρη ήξερε από την αρχή πως η κλήρωσή της ήταν δύσκολη και πως απέναντι στην Έλενα Ριμπάκινα είχε απαιτητικό έργο. Η Ελληνίδα ηττήθηκε με 6-4, 6-1 από την Καζάκα τενίστρια στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης.

Το break back δεν αρκούσε

H Μαρία Σάκκαρη δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση με την Έλενα Ριμπάκινα να κάνει break στο πρώτο service game της Ελληνίδας (1-0). Η Καζάκα εκμεταλλεύτηκε την καλή αρχή που πραγματοποίησε και με υπεράσπσιση του break πήρε δύο games απόσταση.

Βέβαια, η 30χρονη κατάφερε να βγάλει αντίδραση στο 6ο game και να φέρει το σετ στα ίσα (3-3), ωστόσο αυτό κράτησε για πολύ λίγο. Η Νο.2 του κόσμου με αμεσότατη... απάντηση έσπασε ακόμη μία φορά το σερβίς της Ελληνίδας για να φτάσει έπειτα στο 5-3.

Μάλιστα, η κάτοχος του φετινού Australian Open δεν μπόρεσε να κλείσει το σετ στο service game της Σάκκαρη, μιας και έχασε match point, όταν όμως πήρε τις μπάλες στα χέρια κατάφερε να φτάσει στην κατάκτησηε του σετ με 6-4.

Τι κι αν πέτυχε break η Ριμπάκινα κυριάρχησε

Στο δεύτερο σετ η Έλενα Ριμπάκινα έκανε εκπληκτική αρχή και με δύο break, καθώς και ένα hold πήρε τρία games απόσταση (3-0). Η Μαρία Σάκκαρη βρήκε στο service game της Καζάκας το πρώτο της game στο σετ, ωστόσο η συνέχεια και πάλι ήταν με την Νο.2 του κόσμου.

Η Ριμπάκινα με νέο 3-0 σερί έκανε το 6-1 στο σετ και πήρε τη νίκη, η οποία την φέρνει στον τρίτο γύρο της ιταλικής διοργάνωσης.