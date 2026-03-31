Σάκκαρη: Βράδυ Τετάρτης (1/4) η πρεμιέρα της κόντρα στη Μπαντόσα

Δημήτρης Μύτικας
Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την ώρα της πρεμιέρας της στο τουρνουά του Τσάρλεστον, όπου θα βρεθεί απέναντι στην Πάουλα Μπαντόσα με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλό της στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Τσάρλεστον, καθώς και την ώρα που θα κάνει πρεμιέρα στο αμερικανικό τουρνουά. Η Ελληνίδα τενίστρια θα βρεθεί απέναντι στην Πάουλα Μπαντόσα με στόχο ένα εισιτήριο στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, το πρώτο σερβίς στην αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη αναμένεται να γίνει περίπου στις 21:30 ώρα Ελλάδας. Το ματς είναι προγραμματισμένο τρίτο χρονικά στο δεύτερο court του θεσμού. Θα προηγηθούν οι αγώνες Κέσλερ - Τιέν και Στερνς - Κρούγκερ, πριν μπουν στο court Σάκκαρη και Μπαντόσα.

Σημειώνεται πως Μπαντόσα και Σάκκαρη έχουν βρεθεί στο παρελθόν τρεις φορές αντιμέτωπες. Η Ελληνίδα έχει τη μερίδα του λέοντος με δύο νίκες έναντι μίας. Τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν οι δυο τους ήταν το Μαΐο του 2023 για το τουρνουά της Μαδρίτης.

    Φόρτωση BOLM...
     

