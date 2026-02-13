Η 19χρονη Βικτόρια Εμπόκο νικώντας τη Γέλενα Οσταπένκο με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον τελικό του WTA 1000 στην Ντόχα, όπου θα αντιμετωπίσει τη στη Μαρία Σάκκαρη ή την Καρολίνα Μούχοβα.

Η Βικτόρια Εμπόκο συνεχίζει να εντυπωσιάζει, η 19χρονη παίκτρια από τον Καναδά νίκησε τη Γέλενα Οσταπένκο με 6-3, 6-2 και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του WTA 1000 στην Ντόχα, όπου το Σάββατο (14/2) θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Καρολίνα Μούχοβα.

Η Εμπόκο, με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα προημιτελικά απέκλεισε την Ελενα Ριμπάκινα, τώρα άφησε εκτός τελικού την περσινή φιναλίστ και στοχεύει στον 3ο τίτλο της καριέρας της στο tour, μετά τους περσινούς στο 1000άρι του Μόντρεαλ και στο 250άρι στο Χονγκ Κονγκ, ενώ ήδη έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο Top 10.

Η νεαρή παίκτρια ήδη μέσα στο 2026 έχει παίξει τελικό στην Αδελαΐδα, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μίρα Αντρέεβα με 6-3, 6-1, ενώ στο Australian Open αποκλείστηκε από την Αρίνα Σαμπαλένκα στον 4ο γύρο (6-1, 7-6).

Victoria Mboko becomes the first teenager to reach the Doha final since Jelena Ostapenko in 2016, who she just beat in the semifinals.



And she did it in her Doha debut.



Making her mark.



February 13, 2026

Η Οσταπένκο ξεκίνησε με break (1-0) και προηγήθηκε με 2-0. Όμως η απάντηση από την Εμπόκο ήταν άμεση, στο 4ο game πήρε πίσω το break (2-2) και διατηρώντας το σερβίς της, προηγήθηκε με 3-2 και 4-3.

Με το 2ο break στο παιχνίδι η Εμπόκο ξέφυγε με 5-3 και στη 2η ευκαιρία της στο 9ο game, κατέκτησε το σετ με 6-3.

Ήταν η σειρά για την παίκτρια από τον Καναδά να αρχίσει με break το 2ο σετ και στη συνέχεια να φθάσει στο 2-0. H Οσταπένκο βρέθηκε αντιμέτωπη με το 0-40 στo 3o game, μείωσε σε 30-40, όμως ακολούθησε διπλό λάθος και ξεκάθαρο προβάδισμα για την Εμπόκο (3-0), η οποία χωρίς να κινδυνεύσει, ξέφυγε με 4-0.

A SECOND CAREER WTA 1000 FINAL FOR VICTORIA MBOKO



The 19-year-old had a stunning performance against Jelena Ostapenko today, beating the 2025 finalist 6-3, 6-2

Η παίκτρια από τη Λετονία είχε χάσει το ρυθμό της, η Εμπόκο με νέo break έκανε το 5-0, όμως δεν έκλεισε τον αγώνα. Η Οσταπένκο με break και διατηρώντας το σερβίς της μείωσε 5-2. Η Εμπόκο σερβίροντας στο 8o game, δεν άφησε τη νέα ευκαιρία, έκλεισε το σετ με 6-2 και μαζί την πρόκριση στον τελικό.