Την ήττα με 7-6(2), 6-4 και συνάμα τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Αδελαΐδας γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη από την Ντάρια Κασάτκινα...

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μαρίας Σάκκαρη στα τουρνουά της WTA δεν ξεκίνησαν με το... δεξί. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε από την Ντάρια Κασάτκινα με 7-6(2), 6-4 και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στην Αδελαΐδα.

Στον... χορό των breaks έδωσε απάντηση το tie-break

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε καλά για τη Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα δέχθηκε break στο εναρκτήριο game, ωστόσο πολύ γρήγορα βρήκε τον τρόπο να φέρει στα ίσα το σετ. Η Ντάρια Κασάτκινα, παρά το πολύ καλό πρώτο game, δέχθηκε 4-0 σερί από την 30χρονη (4-1), πράγμα το οποίο έφερνε σε θέση ισχύος τη Σάκκαρη.

Ωστόσο, στο σερί της Ελληνίδας βρήκε ίδια απάντηση η Ρωσίδα τενίστρια και έκανε το 5-4. Μάλιστα, σέρβιρε για να κλείσει το σετ, με τη Σάκκαρη να καταφέρνει να... σπάσει το σερβίς της (5-5). Βέβαια, Νο.52 στον κόσμο δεν κατάφερε να βρει προβάδισμα και το σκηνικό των δύο σερί break επαναλήφθηκε για να κριθεί το σετ στο tie-break.

Εκεί, η Μαρία Σάκκαρη δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Δέχθηκε πολύ γρήγορα τέσσερις σερί πόντους, εκ των οποίων δύο mini breaks, βλέποντας την αντίπαλό της να βάζει τις βάσεις για την κατάκτηση του σετ. Η Σάκκαρη βρήκε ένα mini break, όμως, η Κασάτκινα εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο το τετραπλό set point της για να κλείσει το σετ με 7-6(2).

Προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, αλλά τα λάθη δεν την άφησαν

Το μομέντουμ της Ντάρια Κασάτκινα της έδωσε τη δυνατότητα να μπει πολύ καλά στο δεύτερο σετ. Η Ρωσίδα τενίστρια, η οποία εκπροσωπεί την Αυστραλία, ξεκίνησε με 3-0 σερί πετυχαίνοντας και ένα break. Σε εκείνο το σημείο, η Μαρία Σάκκαρη ανέβασε ρυθμό και με αντίστοιχο σερί έφερε το σετ στα ίσα (3-3).

Με νέο break, η Ελληνίδα κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ (4-3), ωστόσο στο αμέσως επόμενο game δεν κατάφερε να διατηρήσει το σερβίς της (4-4). Έτσι, η Κασάτκινα πήρε ξανά το προβάδισμα στο σετ (5-4) και στο δέκατο game όπου η Σάκκαρη σέρβιρε για να μείνει στο ματς πέτυχε ακόμη ένα break για να κάνει το 6-4 και να πανηγυρίσει τη νίκη.