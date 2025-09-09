Απίστευτα πράγματα έλαβα χώρα στο κεντρικό court του τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα με τις Μαρία Σάκκαρη και Έλσα Ζακεμό να ζητούν την διακοπή του αγώνα και τους υπεύθυνους τους ματς ν' αρνούνται...

Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Έλσα Ζακεμό διεκόπη λόγω έντονων καιρικών συνθηκών, όμως για να γίνει αυτό οι δύο τενίστριες χρειάστηκε να λογομαχήσουν με τους υπεύθυνους του αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, με το σκορ στο 4-1 υπέρ της Ζακεμό η οποία πέτυχε δύο breaks στο σερβίς της Ελληνίδας, η Γαλλίδα διαμαρτυρήθηκε στην chair umpire για ολιστηρό court. Κάποιες ψιχάλες είχαν, ήδη, ξεκινήσει να κάνουν την παρουσία τους κάνοντας επικίνδυνο το έδαφος για τις δύο αθλήτριες.

Στην παραίνεση της 22χρονης για έλεγχο του court η chair umpire ήλεγξε το court, λέγοντας πως δεν τίθεται θέμα διακοπής του αγώνα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ψιχάλες. Σε εκείνο το σημείο, η Γαλλίδα έδωσε το λόγο στη Μαρία Σάκκαρη η οποία δεν πίστευε στ' αυτιά της.

Με απορημένο ύφος άκουγε την chair umpire να της εξηγεί πως δεν υπάρχει ξεκάθαρος λόγος για να σταματήσει η αναμέτρηση. Η 30χρονη αντέδρασε έντονα σε αυτό, κάνοντας ξεκάθαρη την επιθυμία της να σταματήσει το ματς για την προστασία των δύο τενιστριών.

Έτσι, μετά από κάποια λεπτά διαπραγματεύσεων και τον υπεύθυνο του τουρνουά να παίρνει μέρος στην όλη συζήτηση, ένας κεραυνός έκανε την παρουσία του στον ουρανό με τις δύο τενίστριες να σταματούν κάθε κουβέντα και να παίρνουν την άγουσα για τ' αποδυτήρια.

Αναφορικά με τη διακοπή του ματς, η πρόγνωση καιρού κάνει λόγο για διαρκείς ισχυρές καταιγίδες, πράγμα που αν επιβεβαιωθεί η αναμέτρηση δεν είναι απίθανο να ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες.