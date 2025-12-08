Ασημένιο μετάλλιο η Ελλάδα στο 1ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικής ιστιοπλοΐας στα Ilca 4

Η Ελλάδα φιλοξένησε και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο 1ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικής ιστιοπλοΐας στα Ilca 4.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η εθνική ομάδα στο 1o Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομαδικής Ιστιοπλοΐας Ilca 4 EurILCA Team Racing που διοργάνωσε ο Ν.Ο.Ε. υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Οι Στέφανος Σαμαράς, Μιχαήλ Ακάλεστος, Φραγκίσκη Κοσμά και Ελένη Αλχανάτη έκαναν έναν πολύ δυνατό αγώνα και μέσα από μία διαδικασία προκριματικών, ημιτελικών και του τελικού κατάφεραν να κατακτήσουν το ασημένιο μετάλλιο μεταξύ εννέα χωρών με 48 ιστιοπλόους.

Πρόκειται για σημαντική επιτυχία, αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτά τα τέσσερα παιδιά για πρώτη φορά άφησαν τα Οπτιμιστ και πήγαν στα ΙLCA 4 και ήταν η παρθενική τους συμμετοχή σε αγώνα Ομαδικού.

Στη διοργάνωση έλαβαν μέρος οι Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λιθουανία και οι Γερμανία, Σουηδία, Σερβία με διπλές ομάδες.



Μετά από μια ημέρα με ασθενείς και μεταβαλλόμενους ανέμους, καθορίστηκαν οι κορυφαίες ομάδες και η Ιταλία αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία έχει μεγάλη παράδοση στο Ομαδικό, διότι ανέκαθεν οι αγώνες στα Οπτιμιστ διεξάγονταν στη λίμνη Λέντρο που βρίσκεται το προπονητικό της κέντρο. Έτσι, και σε μία ακόμη κατηγορία μίλησε η εμπειρία των Ιταλών.

Την τελευταία ημέρα του μεγάλου αγώνα η δράση ξεκίνησε με τις ιστιοδρομίες να αρχίζουν στις 8 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας οι συνθήκες ανέμου παρέμειναν ασθενείς και ακανόνιστες, με αύρες που κυμαίνονταν από 1 έως 7 κόμβους. Αυτές οι συνθήκες δημιούργησαν ένα προκλητικό περιβάλλον για τους ιστιοπλόους, δοκιμάζοντας την προσαρμοστικότητα και την ομαδικότητά τους.

Οι προκριματικοί καθόρισαν τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες: Σουηδία 1, Σουηδία 2, Ιταλία και Ελλάδα.

Στον πρώτο ημιτελικό, η Ιταλία αντιμετώπισε τη Σουηδία 2, με την Ιταλία να εξασφαλίζει μια θέση στον τελικό μετά από μια σκληρή και τακτική μάχη. Στο δεύτερο ημιτελικό, η Σουηδία 1 αναμετρήθηκε με την Ελλάδα και ήταν η ελληνική ομάδα που θριάμβευσε για να προχωρήσει στον τελικό.

Ο αγώνας για την τρίτη θέση είδε τη Σουηδία 2 να κερδίζει τη Σουηδία 1, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο. Στη συνέχεια, ο μεγάλος τελικός διεξήχθη μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας σε έναν θεαματικό αγώνα για τον πρώτο τίτλο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομαδικής Ιστιοπλοΐας EurILCA. Μετά από έναν κλειστό και στρατηγικό αγώνα, η Ιταλία αναδείχθηκε νικήτρια.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομαδικής Ιστιοπλοΐας EurILCA 2025 στην Αθήνα όχι μόνο ανέδειξε εξαιρετική ιστιοπλοΐα και αθλητικό πνεύμα, αλλά σηματοδότησε επίσης ένα ιστορικό ορόσημο στην ανάπτυξη της Ομαδικής Ιστιοπλοΐας στην Ευρώπη.



