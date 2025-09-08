Η Σαμπαλένκα αποκάλεσε «Γιάνικ» τον Αλκαράθ, η αντίδραση του Ισπανού

Η Αρίνα Σαμπαλένκα αποκάλεσε κατά λάθος «Γιάνικ» τον Κάρλος Αλκαράθ σε κοινή τους συνέντευξη μετά την ολοκλήρωση του US Open κι έγινε... χαμός.

Σε γκάφα ολκής υπέπεσε η Αρίνα Σαμπαλένκα, σε κοινή συνέντευξή της με τον Κάρλος Αλκαράθ. Οι δύο θριαμβευτές του US Open, με τα τρόπαια στα χέρια τους, έδωσαν κοινή συνέντευξη κι εκεί η Σαμπαλένκα έκανε ένα λάθος, που σκόρπισε πολύ γέλιο.



Αναφερόμενη στα σχέδιά της μετά τη νίκη της, η Λευκορωσίδα άρχισε να λέει: «Παρεμπιπτόντως, είχα ένα TikTok να κάνω με τον Γιάν...» πριν σταματήσει και συνειδητοποιήσει το λάθος της.

Είχε αποκαλέσει τον Κάρλος Αλκαράθ «Γιάνικ», έχοντας στο μυαλό της τον Σίνερ, τον οποίο ο Aλκαράθ είχε νικήσει μερικές ώρες πριν στον τελικό.

Αμέσως το βίντεο με το λάθος της Σαμπαλένκα έγινε viral. Ο Αλκαράθ προσποιήθηκε ότι φεύγει από το στούντιο, όμως απάντησε με χαμόγελο: «Είναι εννέα το πρωί, μην ανησυχείς, δεν άκουσα τίποτα, όλα είναι καλά».

Πάντως η πρωταθλήτρια του US Open δεν έχει κρύψει τον σεβασμό που τρέφει για τον Γιάνικ Σίνερ. Πριν από το ταξίδι στην Αμερική, η Σαμπαλένκα είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητές της εναντίον των Τζόκοβιτς και Σίνερ, προπονούμενη με τους δύο πρωταθλητές.

Μετά από μερικές αναμετρήσεις με τον Σίνερ, ωστόσο, είπε: «Κάναμε σπάρινγκ για δέκα λεπτά και ήταν φανταστικό, αλλά ήμουν εξαντλημένη. Μπορείς να μάθεις πολλά από έναν τενίστα του διαμετρήματός του και το ίδιο ισχύει και για τον Τζόκοβιτς».