Η Σαμπαλένκα αποκάλεσε «Γιάνικ» τον Αλκαράθ, η αντίδραση του Ισπανού (vids)
Σε γκάφα ολκής υπέπεσε η Αρίνα Σαμπαλένκα, σε κοινή συνέντευξή της με τον Κάρλος Αλκαράθ. Οι δύο θριαμβευτές του US Open, με τα τρόπαια στα χέρια τους, έδωσαν κοινή συνέντευξη κι εκεί η Σαμπαλένκα έκανε ένα λάθος, που σκόρπισε πολύ γέλιο.
Αναφερόμενη στα σχέδιά της μετά τη νίκη της, η Λευκορωσίδα άρχισε να λέει: «Παρεμπιπτόντως, είχα ένα TikTok να κάνω με τον Γιάν...» πριν σταματήσει και συνειδητοποιήσει το λάθος της.
Aryna Sabalenka accidentally calling Carlos Alcaraz Jannik on the Today Show
Carlos’ reaction:
“It’s 9 in the morning. Don’t worry it’s all good”
😂😂😂
(via @TheTodayShow) pic.twitter.com/GNng0GFqb4— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2025
Δείτε ΕπίσηςUS Open: Έδωσε οδηγία στα τηλεοπτικά δίκτυα να μη μεταδώσουν αποδοκιμασίες εναντίον του Τραμπ
Είχε αποκαλέσει τον Κάρλος Αλκαράθ «Γιάνικ», έχοντας στο μυαλό της τον Σίνερ, τον οποίο ο Aλκαράθ είχε νικήσει μερικές ώρες πριν στον τελικό.
Αμέσως το βίντεο με το λάθος της Σαμπαλένκα έγινε viral. Ο Αλκαράθ προσποιήθηκε ότι φεύγει από το στούντιο, όμως απάντησε με χαμόγελο: «Είναι εννέα το πρωί, μην ανησυχείς, δεν άκουσα τίποτα, όλα είναι καλά».
Πάντως η πρωταθλήτρια του US Open δεν έχει κρύψει τον σεβασμό που τρέφει για τον Γιάνικ Σίνερ. Πριν από το ταξίδι στην Αμερική, η Σαμπαλένκα είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητές της εναντίον των Τζόκοβιτς και Σίνερ, προπονούμενη με τους δύο πρωταθλητές.
Μετά από μερικές αναμετρήσεις με τον Σίνερ, ωστόσο, είπε: «Κάναμε σπάρινγκ για δέκα λεπτά και ήταν φανταστικό, αλλά ήμουν εξαντλημένη. Μπορείς να μάθεις πολλά από έναν τενίστα του διαμετρήματός του και το ίδιο ισχύει και για τον Τζόκοβιτς».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.