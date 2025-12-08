Την πρόσληψη του Σάββα Παντελίδη για την τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε η ΑΕΛ Novibet, μετά την απομάκρυνση του Στέλιου Μαλεζά.

Η σημαντική ισοπαλία της ΑΕΛ Novibet απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν το κύκνειο άσμα του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο της, αφού λίγο μετά το παιχνίδι ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Διάδοχός του θα είναι, όπως αναμενόταν, ο Σάββας Παντελίδης, που υπέγραψε το συμβόλαιό του και θα σηκώσει άμεσα μανίκια. Ο Έλληνας τεχνικός έφτασε κοντά στους «βυσσινί» άλλες δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν, μια το καλοκαίρι και μία πριν την πρόσληψη του Μαλεζά, αλλά αυτή ήταν η... τρίτη και φαρμακερή. Τελευταίος πάγκος στον οποίο κάθισε στην Ελλάδα ήταν αυτός του Αστέρα Τρίπολης, με τον οποίο έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου πέρυσι.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Σάββα Παντελίδη στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 60χρονος Έλληνας τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων σε Πανθρακικό, ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ηρακλή, Ατρόμητο, Άρη, ΑΕ Λεμεσού και Αστέρα Τρίπολης και έχοντας διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο νέος προπονητής αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και θα βρίσκεται από αύριο Τρίτη (09/12) στη προπόνηση της ομάδας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Σάββα Παντελίδη στη μεγάλη «βυσσινί» οικογένεια και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του».