Η Τζέσικα Πεγκούλα έγινε η πρώτη τενίστρια στο ταμπλό γυναικών, η οποία έκλεισε θέση για την ημιτελική φάση του US Open, επικρατώντας της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα με 6-3, 6-3 στα προημιτελικά.

Με κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, η Τζέσικα Πεγκούλα νίκησε με σκορ 6-3, 6-3 στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης, παίρνοντας το πρώτο εισιτήριο για την ημιτελική φάση του US Open.

Η περυσινή φιναλίστ του αμερικανικού Grand Slam δείχνει σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και απέναντι στην Τσέχα τενίστρια δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα. Στο πρώτο σετ η Νο.4 του κόσμου πήρε άμεσα προβάδισμα, κάνοντας πολύ άμεσα break (2-0). To προβάδισμα διατηρήθηκε προσωρινά από την Αμερικανίδα, καθώς η Κρεϊτσίκοβα έκανε break back μειώνοντας σε 4-3. Η απάντηση, όμως, ήταν άμεση από την Πεγκούλα που με 2-0 σερί έκανε το 6-3 για να πάρει κεφάλι στα σετ.

Στο δεύτερο σετ η Τζέσικα Πεγκούλα μπήκε με ρυθμό από την κατάκτηση του πρώτου. Με δύο breaks στα πρώτα πέντε games (4-1) έβαλε τις βάσεις για την κατάκτηση του σετ. Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, αν και πήρε πίσω το ένα break της Αμερικανίδας, στη συνέχεια δέχθηκε ακόμη ένα σερί 2-0 και είδε την αντίπαλό της να κλείνει το σετ με 6-3 ξανά και να πανηγυρίζει τη νίκη.

Στα ημιτελικά, η 31χρονη θα παίξει απέναντι στη νικήτρια της αναμέτρησης Αρίνα Σαμπαλένκα - Μαρκέτα Βοντρούσοβα.