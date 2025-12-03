Η Σερένα Γουίλιαμς με ανάρτηση στα social media διέψευσε την έντονη φημολογία για την επιστροφή της στο επαγγελματικό τένις.

Η κίνηση από τη Σερένα Γουίλιαμς να υποβάλει το έγγραφα προς τον Διεθνή Οργανισμό Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ώστε το όνομά της να μπει στη λίστα των αθλητριών για αντι-ντόπινγκ κοντρόλ. φούντωσε τη φημολογία για πιθανή επιστροφή της στην αγωνιστική δράση και στο tour μέσα στο 2026.

Η 44χρονη Αμερικανίδα, που μετρά 23 Grand Slam τίτλους, φαίνεται να υπέβαλε το σχετικό αίτημα στις αρχές του Οκτωβρίου, με με τον ΙΤΙΑ να το επιβεβαιώνει.

Ελάχιστες ώρες κι αφού η είδηση κυκλοφόρησε σε ολόκληρο τον κόσμο, ήρθε και η πρώτη αντίδραση από την ίδια, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ω, Θεέ μου, ΔΕΝ επιστρέφω. Αυτή η πυρκαγιά είναι τρελή».

Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy- December 2, 2025

Ο τελευταίος αγώνας της ήταν απέναντι στην Άιλα Τομλιάνοβιτς στον 3ο γύρο του US Open το 2022, αμέσως μετά η Σερένα Γουίλιαμς ζήτησε από τον ΙΤΙΑ το όνομά της να αφαιρεθεί από τη λίστα αντι-ντόπινγκ, που σηματοδότησε την αποχώρησή της.

Τώρα γιατί τώρα ζήτησε να προστεθεί ξανά το όνομά της, χωρίς καμία πρόθεση να αγωνιστεί ξανά, αποτελεί ένα ερωτηματικό, καθώς αυτό σημαίνει ότι θα είναι υποχρεωμένη να περνά από ελέγχους αντι-ντόπινγκ.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε παίκτης ή παίκτρια που επιθυμεί να επιστρέψει στην ενεργό δράση, θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για ελέγχους, σε ένα διάστημα έξι μηνών πριν αγωνιστεί και πάλι.

Η Σερένα Γουίλιαμς τον Αύγουστο μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Today Show στις ΗΠΑ, είχε αναφερθεί στη χρήση φαρμάκων που τη βοήθησαν να μειώσει το σωματικό της βάρος, τονίζοντας ότι «παρά την προπόνηση πέντε ωρών την ημέρα, το τρέξιμο, το περπάτημα και την ποδηλασία, το ανέβασμα σκάλας δυσκολευόταν να χάσει βάρος και έπρεπε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό».