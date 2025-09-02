Για το πολυσυζητημένο ματς του «Battle of the Sexes» αναφέρθηκε ο Νίκ Κύργιος, μιλώντας πιο συγκεκριμένα για την επερχόμενη αναμέτρησή του κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένκα...

Σχόλια που θα συζητηθούν για ακόμη μία φορά έκανε ο Νίκ Κύργιος ενόψει τους ματς επίδειξης απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα για το «Battle of the Sexes», το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2026 στο Χονγκ Κονγκ.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας σε συνομιλία του με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ αναφέρθηκε στο επερχόμενο παιχνίδι, υποβιβάζοντας αρκετά την Νο.1 στον κόσμο αναφορικά με τη υπόθεση νίκη στο μεταξύ τους ματς. Ο Κύργιος τόνισε πως η Λευκορωσίδα δεν έχει πολλές ελπίδες για νίκη, χαρακτηρίζοντας ως αστείο το γεγονός ότι η ίδια πιστεύει πως μπορεί να τον νικήσει.

Πέραν, όμως, του παραπάνω σχόλιο ρώτησε τον Καζάκο την άποψή του για το εάν πρέπει να παίξει στο 100% της απόδοσής τους, κάνοντας παράλληλα μία πρόβλεψη για το τελικό σκορ.

Οι δηλώσεις του Νικ Κύργιου για το ματς με τη Σαμπαλένκα

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτόν τον αγώνα. Έχει υπέροχη προσωπικότητα και είναι σπουδαία τενίστρια. Νομίζεις στ’ αλήθεια ότι μπορεί να με κερδίσει; Δεν θα το κάνει. Πιστεύεις σοβαρά ότι πρέπει να παίξω στο 100%; Θεωρώ αστείο που πιστεύει ότι θα με κερδίσει.

Θα προσπαθήσω να μείνω συγκεντρωμένος γιατί εκπροσωπώ τους άνδρες. Θεωρώ ότι θα κερδίσω με 6-2».