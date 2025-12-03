Ο Μόιζες Οντουμπάτζο ξεκίνησε βασικός στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ, όμως στο 10ο λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Μόλις δέκα λεπτά διήρκησε η... ξεκούραση του Λάζαρου Ρότα στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε φανέλα βασικού στο δεξί άκρο της άμυνας στον Μόιζες Οντουμπάτζο, όμως ο Άγγλος οπισθοφύλακας τραυματίστηκε στο 4ο λεπτό, προσπάθηε να συνεχίσει, όμως δεν τα κατάφερε και εν τέλει αντικαταστάθηκε από τον διεθνή 'Ελληνα αμυντικό.

Ο 32χρονος μπακ είχε μυικό πρόβλημα, έπεσε στο χορτάρι και ζήτησε να γίνει αλλαγή στην τέταρτη εμφάνιση του στην τρέχουσα σεζόν. Ο Οντουμπάτζο είχε να αγωνιστεί από τις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και το ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Θυμίζουμε πως ο Άγγλος αμυντικός δεν είναι στις βασικές επιλογές του Νίκολιτς, καθώς τον έχει χρησιμοποιήσει μόλις μια φορά στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα με τον Πανσερραϊκό, ενώ από τα προκριματικά μέχρι και τη League Phase είναι σταθερά εκτός λίστας