Η Αρίνα Σαμπαλένκα γι' ακόμη μία φορά έκανε γνωστή την αγάπη της για την Ελλάδα, τονίζοντας ερωτευμένη στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου στο US Open.

Η Αρίνα Σαμπαλκένκα σφράγισε τη θέση της στα προημιτελικά του US Open, επικρατώντας με 6-1, 6-4 της Κριστίνα Μπούτσχα στη φάση των "16" του αμερικανικού Grand Slam.

Το Νο.1 του κόσμου έκανε μία μεστή εμφάνιση απέναντι στην Ισπανίδα τενίστρια, βέβαια, η συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα της δεν στάθηκε τόσο πολύ στο αγωνιστικό κομμάτι. Υπήρχαν ερωτήσεις αναφορά με την αναμέτρηση απέναντι στην Μπούτσχα, αλλά η συνέχεια είχε να κάνει με τις διακοπές της Λευκορωσίδας.

Η ίδια ρωτήθηκε για την Ελλάδα, στην οποία έχει περάσει πάρα πολύ καιρό στο πρόσφατο παρελθόν, ελέω και του γεγονότος ότι ο σύντροφός της έχει ρίζες από εκεί. Στην ερώτηση αυτή απάντησε με τα καλύτερα λόγια, λέγοντας πως απολαμβάνει να ταξιδεύει στην Ελλάδα, δηλώνοντας ερωτευμένη με τη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα είπε η Σαμπαλένκα

«Μου αρέσει να πηγαίνω με τη βάρκα σε άγριες παραλίες και απλά να μένω με τους δικούς μου ανθρώπους και να περνάω καλά, να απολαμβάνω τα νερά της Ελλάδας, τη θάλασσα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου απόδραση αυτή την περίοδο».

Σημειώνεται πως η νεαρή τενίστρια, τη φετινή χρονιά, έχει κάνει πολλές εξορμήσεις στην Ελλάδα. Τόσο μετά το Roland Garros, όσο και μετά το Wimbledon η ίδια επέλεξε να πάει στην αγαπημένη της Μύκονο και να περάσει πολύ ποιοτικά τις διακοπές της ανάμεσα στα Grand Slams της σεζόν.