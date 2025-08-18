O Αλκαράθ τον τίτλο στο Σινσινάτι, ο Σίνερ αποσύρθηκε μετά το 5ο game (vid)

Απροσδόκητη εξέλιξη είχε ο τελικός στο Masters του Σινσινάτι, με τον Κάρλος Αλκαράθ να κατακτά τον τίτλο, παίζοντας μόλις πέντε games, καθώς ο Γιάνικ Σίνερ αποσύρθηκε εξ αιτίας αδιαθεσίας.

H πολυαναμενόμενη νέα αναμέτρηση ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιάνικ Σίνερ, αυτή τη φορά στον τελικό του Masters στο Σινσινάτι, ολοκληρώθηκε μόλις σε 20 λεπτά.

Τη στιγμή που ο Αλκαράθ έκανε το 5-0 στο 1ο σετ, ο Σίνερ ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ κι αμέσως μετά αποσύρθηκε, με τον Ισπανό να κατακτά τον τίτλο.



O Ιταλός από την αρχή του αγώνα έδειχνε να αντιμετωπίζει σωματικά προβλήματα κι αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο κορτ. O τελικός άρχισε με τον Αλκαράθ να έχει τριπλό break point και να το πετυχαίνει με love game, με τον Ισπανό να διατηρεί το σερβίς του για το 2-0.

O Σίνερ βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με το 0-40, αρχικά «έσβησε» τα δύο break points, δεν τα κατάφερε στην 3η ευκαιρία του Αλκαράθ, που πολύ γρήγορα βρέθηκε να προηγείται με 3-0 και κατακτώντας το 2ο δικό του service game, σε 16 λεπτά είχε ξεφύγει με 4-0.

Ο Ιταλός συνέχισε να βρίσκεται εκτός ρυθμού, με τον Αλκαράθ να βρίσκει διπλό break point (15-40) στο 5ο game και με διπλό λάθος από τον Σίνερ να φθάνει στο 3ο break και στο 5-0! Κάπου εκεί ο Σίνερ αποφάσισε να μη συνεχίσει τον αγώνα του, μη θέλοντας να ρισκάρει περισσότερο εν όψει και του US Open.

So very sad to see 💔@carlosalcaraz comforts a disappointed @janniksin after the World No. 1 is forced to retire due to illness.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/OhpW36uFe3 August 18, 2025

«Νιώθω τόσο άσχημα, δεν μπορώ να κουνηθώ»

Ο Σίνερ, που ήθελε να υπερασπιστεί τον τίτλο του, αποφάσισε να βγει στο κορτ και να προσπαθήσει, σεβόμενος τους θεατές. Όμως η αδιαθεσία που ένιωθε δεν του επέτρεψε να συνεχίσει.

«Νιώθω τόσο άσχημα, δεν μπορώ να κουνηθώ» ήταν τα πρώτα λόγια από τον Σίνερ κι ενώ ο Αλκαράθ βρέθηκε δίπλα του για να τον παρηγορήσει, με τον Ισπανό να γράφει στην κάμερα «Λυπάμαι Γιάνικ».

Λίγο λεπτά αργότερα στις πρώτες on court δηλώσεις του ο Σίνερ εξήγησε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από την παραμονή του αγώνα, που επιδεινώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας΅, λέγοντας: «Λυπάμαι πολύ που σας απογοητεύω, αλλά δεν νιώθω καλά από χθες. Ήλπιζα να βελτιωθώ, αλλά χειροτέρεψα. Προσπάθησα, αλλά ήταν ένας μικρός αγώνας. Συγχαρητήρια Κάρλος, δεν είναι ο τρόπος που θέλεις να κερδίζεις. Έχεις μια υπέροχη σεζόν με την ομάδα σου και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το US Open. Ευχαριστώ την ομάδα μου, που με καταλαβαίνει κάθε μέρα, δεν είναι εύκολο. Σας ευχαριστώ που καταλαβαίνετε την κατάσταση».

"I'm pretty sure from this situation, you're going to come back better and even stronger." ❤️@carlosalcaraz is a class act 👏@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/AAavUpX6T9 August 18, 2025

Με τη σειρά του ο Κάρλος Αλκαράθ είπε: «Όπως είπες, Γιάννικ, δεν θέλω έτσι να κερδίζω αγώνες, να κερδίζω ένα τρόπαιο. Μπορώ μόνο να πω ότι λυπάμαι. Ξέρω και καταλαβαίνω πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπορώ να πω, όπως έχω πει πολλές φορές είσαι πραγματικά πρωταθλητής. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα επιστρέψεις από αυτό καλύτερος, ακόμα πιο δυνατός. Είσαι πάντα πρωταθλητής».