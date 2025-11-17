«Ο πατέρας του Νεϊμάρ αγόρασε την εμπορική επωνυμία του Πελέ σε μία συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων»

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ο Πατέρας του Νεϊμάρ αγόρασε την εμπορική επωνυμία του Πελέ με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται για τη Τετάρτη (19/11).

Η NR Sports, μια εταιρεία που ίδρυσε και συνεχίζει να διοικεί σταθερά εδώ και χρόνια ο Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος, πατέρας του Νεϊμάρ, λέγεται ότι αγόρασε την εμπορική επωνυμία του Πελέ, με την συμφωνία να αναμένεται να επισημοποιηθεί την προσεχής Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ημερομηνία ορόσημο για τον Βραζιλιάνο θρύλο, καθώς τότε γιορτάζεται η επέτειος του χιλιοστού γκολ του «Βασιλιά».

Μάλιστα, όπως γνωστοποίησε η εφημερίδα «UOL» με δημοσίευμα της, η συμφωνία ανήλθε γύρω στα 18 εκατομμύρια δολάρια (15 εκατομμύρια ευρώ), με τον αριθμό αυτό να μην έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο πάντως, η διαπραγμάτευση φαίνεται πως κύλησε ομαλά, εξαιτίας, κυρίως, του γεγονότος ότι το εμπορικό σήμα του Πελέ έχει χάσει σημαντικά την αξία του από τον θάνατό του και έπειτα στις 29 Δεκεμβρίου 2022.

Αυτό συνέβη γιατί κατά κύριο λόγο η στρατηγική της αμερικανικής εταιρείας Sport 10, η οποία κατείχε μέχρι πρότινος τα δικαιώματα, βασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στις εμφανίσεις του ίδιου σε διαφόρων ειδών εκδηλώσεις.

Από την άλλη, η στρατηγική της NR Sports για το brand του Νεϊμάρ, τουλάχιστον από την επιστροφή του στη Σάντος και μετά, έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον Πελέ, καθώς ο 33χρόνος επιθετικός αναφέρεται συχνά πυκνά στα διάφορα μέσα ενημέρωσης με το προσωνύμιο «Πρίγκιπας», μία ευθεία παραπομπή στον τίτλο του «Βασιλιά» που κατείχε ο Πελέ.

Επιπλέον η NR ανακαίνισε την VIP σουίτα που χρησιμοποιούσε ο Πελέ στο γήπεδο της Σάντος, η οποία πλέον χρησιμοποιείται εξ΄ολοκλήρου από την οικογένεια του. Αντικαταστάθηκαν μεταξύ άλλων όλα τα καθίσματα, κατασκευάστηκε ένα νέο μπάνιο, τοποθετήθηκε γυάλινη επένδυση και προστέθηκε κλιματισμός, με το κόστος να απορροφάται 100% από την εταιρεία.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών που έγινε περιλαμβάνει ακόμη τη χρήση της εικόνας και του ονόματος του Πελέ, την αδειοδότηση προϊόντων, ιστορικών αρχείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων για το συμφερον του Νεϊμάρ και της οικογενείας του.