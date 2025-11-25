Βαλέρι: «Λάθος το πέναλτι στον Ελ Καμπί στο Ολυμπιακός - Ατρόμητος»

Ο υπεύθυνος του VAR, Πάολο Βαλέρι στην ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 11ης αγωνιστικής τόνισε πως το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού ήταν λανθασμένη απόφαση.

Την ανάλυση των φάσεων της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League δεν έκανε ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά, αλλά ο υπεύθυνος του VAR, Πάολο Βαλέρι. Σε αυτήν ο Βαλέρι μεταξύ άλλων τόνισε πως το πέναλτι που πήρε ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο ήταν μια λανθασμένη απόφαση.

«To VAR κάλεσε τον διαιτητή για onfield review αφού θεώρησε παράβαση ένα κράτημα του αμυνόμενου στη φανέλα του επιτιθέμενου. Οι δύο παίκτες διεκδικούν τη μπάλα και ενώ ο αμυνόμενος κρατάει για λίγο τη φανέλα του επιτιθέμενου. όταν σταματάει το κράτημα ο επιτιθέμενος πέφτει με τρόπο που δεν συνάδει με το κράτημα. Σε αυτή την περίπτωση δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του VAR καθώς δεν είναι ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή», υπογράμμισε ο Βαλέρι για τη φάση με πρωταγωνιστές τους Ελ Καμπί και Τσακμάκη.

Για την φάση στο Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός όπου υπάρχει επαφή με το χέρι αμυνομένου σε προσπάθεια του Τσιριβέγια, ανέφερε τα εξής: «Ο αμυνόμενος πηδάει για να ελέγξει την μπάλα με το σώμα του αλλά αυτή χτυπάει στο αριστερό του χέρι. Το χέρι είναι σε εντελώς φυσική θέση, κοντά στο σώμα και η κίνηση του παίκτη δεν θεωρείται αξιόποινη γιατί το χέρι του παραμένει στην ίδια θέση».

