Αλμπισί: Αποσύρεται από την Εθνική Γαλλίας
Την απόσυρσή του από την Εθνική ομάδα της Γαλλίας, αμέσως μετά τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ανακοίνωσε ο Αντρού Αλμπισί.
Ο Γάλλος γκαρντ, αποφάσισε να κρεμάσει τη φανέλα με το εθνόσημο της χώρας του ύστερα από 15 χρόνια παρουσίας, εκπροσωπώντας του «τρικολόρ» σε μεγάλες διοργανώσεις.
Μέσα σε αυτά τα χρόνια, ο Αλμπισί κατέκτησε δύο ασημένια ολυμπιακά μετάλλια (2021,2024), ένα χάλκινο σε Παγκόσμιο Κύπελλο (2019) και δύο ασημένια σε Eurobasket (2011, 2022).
Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να παίξω στο Eurobasket το περασμένο καλοκαίρι. Θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να τελειώσω την καριέρα μου. Μπορούσα να δω τους νεότερους παίκτες στη θέση μου να παίρνουν ρόλο, κάτι που είναι φυσιολογικό. Ανήκω στην παλαιότερη γενιά που έχει πλέον αποσυρθεί. Ήταν λογικό να ακολουθήσω την ίδια πορεία».
Με τη σειρά της η γαλλική ομοσπονδία, τον ευχαρίστησε μέσω μιας ανάρτησης στα social media
Un parcours admirable, un comportement exemplaire 💙— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 25, 2025
Andrew Albicy prendra sa retraite internationale après les deux matchs de qualification à la @FIBAWC 2027 🥺
Merci pour les travaux Drew 🙌#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/6fkYRX8124
