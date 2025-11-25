Ο Ολυμπιακός έχει... ραντεβού με την ιστορία και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το σπουδαίο παιχνίδι και τους στόχους της ομάδας του, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Το Καραϊσκάκη το βράδυ της Τετάρτης βάζει και πάλι τα... γιορτινά του για να φιλοξενήσει ένα πολύ σπουδαίο ματς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και μια αναμέτρηση που παρουσιάζει ενδιαφέρον και σε όλη την Ευρώπη. Η παρουσία της Ρεάλ Μαδρίτης είναι το μεγάλο κίνητρο και ο Ολυμπιακός που έχει αποδείξει ότι στέκεται σε «μεγάλες βραδιές» θέλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τόσο για το γόητρο, όσο και για να μείνει στο... κόλπο της πρόκρισης από την League Phase του Champions League. Την παραμονή του μεγάλου αγώνα, ο τεχνικός των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ξεκαθάρισε πως η ομάδα του είναι σε καλή κατάσταση και θα προσπαθήσει να κάνει τη δουλειά της. Αναφέρθηκε στη Ρεάλ λέγοντας πως δεν τον απασχολούν όσα γράφονται στα ΜΜΕ, ενώ θυμήθηκε πως και δύο φορές στο παρελθόν στο ισπανικό πρωτάθλημα έχει πανηγυρίσει νίκες απέναντι στη «Βασίλισσα».

Παράλληλα έπλεξε το εγκώμιο του Τσάμπι Αλόνσο, αλλά και των άσων παγκόσμιας κλάσης που έχει η ομάδα της Μαδρίτης, ενώ ανέφερε πως οι απουσίες δεν πρόκειται να επηρρεάσουν την μεγάλη αντίπαλο του Ολυμπιακού!

Ο Μεντιλίμπαρ επισήμανε για:

Τις απουσίες της Ρεάλ: Είναι άλλο το τι γράφεται στα Μέσα και άλλο τι ξέρουμε εμείς. Δεν έχει καμία σημασία. Όποιοι παίκτες και εάν είναι μέσα δεν μας χαρίσουν τίποτα.

Την κατάσταση της ομάδας: Νομίζω πώς είμαστε καλά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι με την PSV. Να εστιάσουμε στη συγκέντρωση διότι αυτές οι ομάδες έχουν τόσο καλούς παίκτες που δεν χρειάζεται να παίζουν καλά και που ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα.

Την προσέγγιση: Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι σχεδιάζει ο αντίπαλος. Θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε για να νικήσουμε. Εμείς θα κάνουμε αυτά που πιστεύουμε. Το κυριότερο είναι να είμαστε ο καλός μας εαυτός σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Την ερώτηση του Gazzetta για το εάν έχει χαρακτήρα do or die ο αγώνας: Όχι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ζωή ή θάνατος. Εάν νικήσουμε θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες για τους '24' και εάν χάσουμε θα μειωθούν. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας και εάν μας νικήσουν να είναι επειδή θα είναι καλύτεροι και όχι επειδή θα τους έχουμε δώσει την ευκαιρία να μας βλάψουν.

Τα εσωτερικά θέματα της Ρεάλ: Όλα αυτά είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν . Είναι πράγματα που τα λύνουν εσωτερικά οι ομάδες. Ο Βινίσιους και ο Αλόνσο ξέρουν να τα διευθετήσουν. Λένε πώς δεν είναι καλά αλλά η Ρεάλ είναι πρώτη και ο Αλόνσο είναι ένας πολύ καλός προπονητής.

Τον Μπαπέ και ότι έχει σταματήσει να σκοράρει: Αφού έχει σταματήσει μακάρι να παραμείνει έτσι.

Την κριτική στον Αλόνσο: Τον αμφισβητείτε εσείς ή γενικά; Δεν έχουμε τίποτα να τον συμβουλεύσουμε εάν είναι έτσι.

Τα ματς με τη Ρεάλ: Έχω νικήσει 2 φορές τη Ρεάλ αλλά έχω ξεχάσει πόσες φορές έχω χάσει, πάνω από 12 ή 14. Η Ρεάλ είναι η καλύτερη ομάδα. Θέλουμε να είμαστε άψογοι και να ελπίζουμε να μην κάνουν εκείνοι τη δουλειά τους τέλεια.

Την κατάσταση στη Ρεάλ: Στη Ρεάλ όταν όλα δεν είναι τέλεια υπάρχει γκρίνια. Αλλά ξέρουν - όπως και εμείς - να διαχειρίζονται αυτήν την κατάσταση αλλά και την πίεση. Μέσα στην ομάδα της Ρεάλ δεν νιώθουν αυτήν την πίεση. Να ξέρουμε ότι όλο αυτό δεν θα επηρεάσει τη Ρεάλ. Να είμαστε οι καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο και να ελπίζουμε πώς η Ρεάλ δεν θα είναι η καλύτερη βερσιόν του εαυτού της.

Τον αριθμό των νικών και ηττών του με τη Ρεάλ: Η ιδέα του παιχνιδιού μου δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει σημασία εάν έχει χάσει από εμένα. Η Ρεάλ κερδίζει τα περισσότερα παιχνίδια με όποιον και να παίζει. Αυτό που έχει πιο μεγάλη σημασία είναι να διατηρήσουμε τη δική μας νοοτροπία.

Τη σύγκριση με άλλες χρονιές με τη Ρεάλ και τη σύγκριση με Αντσελότι και Αλόνσο: Δεν νομίζω πώς έχει αλλάξει πολύ. Η Ρεάλ είναι πάντα η καλύτερη ομάδα, η πιο ποιοτική και με τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Είναι δουλειά του προπονητή που κρίνει το ποιοι θα παίζουν. Με τον Τσάμπι Αλόνσο περισσότεροι παίκτες παίρνουν την ευκαιρίες τους από τον πάγκο και αλλάζουν περισσότερο οι αποστολές. Δεν είχε χρόνο να δείξει όλα όσα θέλει να αλλάξει. Αλλά το στιλ παιχνιδιού δεν έχει αλλάξει.

Το πώς περιμένει τη Ρεάλ: Μιάς που η Ρεάλ έχει τους καλύτερους παίκτες μπορεί να κάνει ότι θέλει. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Εμείς σίγουρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε ότι αποφασίσει να κάνει. Εχει παίκτες που εάν αποφασίσουν να βγουν ψηλά και να μας πιέσουν θα μας απειλήσουν. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας.

Την κατάσταση της αντιπάλου: Όποια Ρεάλ και να είναι, είναι η πιο καλή της Ευρώπης. Εάν κάνει τη δουλειά της καλά είναι σχεδόν αδύνατον να τη νικήσεις. Για αυτό εμείς θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο. Θα παίξουμε όπως έχουμε σκεφτεί. Εάν κάνουμε το παιχνίδι μας τότε όχι μόνο η Ρεάλ αλλά οποιαδήποτε ομάδα θα δυσκολευτεί.

Το πώς θα σταθεί αύριο η Ρεάλ ως προς την άμυνά της: Δεν έχει καμία σημασία που έχει τόσες απουσίες. Όποιος και να παίξει είναι παίκτης της Ρεάλ και είναι πολύ καλός. Όποια ομάδα και να σχεδιάστει θα είναι πολύ ανταγωνιστικοί με 4 αμυντικούς ή και 5. Για εμάς θα είναι σίγουρα δύσκολα να τους ανοίξουμε την άμυνα.

Το Champions League και την προτεραιότητα στο Πρωτάθλημα: Για εμάς το Champions League είναι μία επιβράβευση. Η προτεραιότητα είναι το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να τα κατακτήσουμε. Θα ήταν ένα θαύμα θα κατακτούσαμε τη διοργάνωση. Δεν πάμε εκεί για να ακούσουμε απλά τον ύμνο και τη μουσική. Θέλουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται.