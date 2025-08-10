Σάκκαρη: «Δεν παίζω τένις για να βρίσκομαι στο Νο.65 του κόσμου»

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε δηλώσεις στους διοργανωτές του τουρνουά στο Σινσινάτι, κάνοντας ξεκάθαρο τον στόχο της ο οποίος δεν είναι από την επιστροφή στο Top10 της παγκόσμιας κατάταξης στη WTA.

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στο τουρνουά του Σινσινάτι και αναμένεται να βρει απέναντί της την Τζασμίν Παολίνι στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου. Πριν την αναμέτρησή τους, η Ελληνίδα τενίστρια έκανε δηλώσεις στους διοργανωτές για τα σχέδια και τους στόχους που έχει θέσει για το μέλλον.

Αναφέρθηκε για τον τραυματισμό της στον ώμο, ο οποίος της κόστισε την απουσία της από το περυσινό τελευταίο μέρος της σεζόν, υπογραμμίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν παίζει τένις για να βρίσκεται στο Νο.65 του κόσμου. Παράλληλα έκανε ξεκάθαρο πως νιώθει να πλησιάζει την καλύτερη εκδοχή της όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ούσα αισιόδοξη για το μέλλον.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη

«Πριν την αρχή της σεζόν, ήμουν πολύ αγχωμένη, επικεντρωμένη στο να επιστρέψω στο Top 10. Αλλά τώρα, έχω αφήσει αυτή τη σκέψη και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Νιώθω ότι πλησιάζω στην καλύτερη εκδοχή του παιχνιδιού μου. Είμαι πιο ευτυχισμένη από πριν και είμαι βέβαιη ότι καλά πράγματα θα έρθουν.

Παίζω τένις για να γίνω παίκτρια στην πρώτη δεκάδα, στην πρώτη πεντάδα. Χωρίς να δείχνω έλλειψη σεβασμού για άλλες παίκτριες, αλλά δεν παίζω τένις για να είμαι Νο. 65 στον κόσμο. Διαφορετικά, θα σταματούσα και θα έκανα κάτι άλλο, γιατί πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να το πετύχω. Θέλω να το κάνω με πλήρη αφοσίωση και να είμαι μία από τις καλύτερες. Δεν είμαι ευχαριστημένη με το Νο. 65. Απλά γνωρίζω ποια είμαι, ξέρω τι είδους αθλήτρια είμαι».