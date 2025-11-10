Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Ρόκετς, με την ομάδα του Χιούστον να κάνει καταπληκτική τέταρτη περίοδο και να παίρνει το «διπλό» στο Μιλγουόκι με 115-122.
Οι Μπακς ήταν μπροστά σε όλο το ματς, όμως στο τέλος οι Ρόκετς έφεραν τούμπα την αναμέτρηση και με τους Ντουράντ και Σενγκούν να κάνουν σπουδαία δουλειά, πήραν τη νίκη και ανέβηκαν στο 6-3. Από την άλλη οι Μπακς υποχώρησαν στο 6-4.
Ο Γιάννης σταμάτησε στους 37 πόντους, όμως στο τελευταίο δίλεπτο ήταν μοιραίος λόγω των λαθών και των χαμένων βολών του. Πέραν των 37 πόντων, είχε επίσης 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ.
Ο Αλπερέν Σενγκούν με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ και Ντουράντ με 31 και 7 ασίστ ήταν οι κορυφαίοι των Ρόκετς.
Μπακς - Ρόκετς: Το ματς
Οι Ρόκετς μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και με όπλο τα τρίποντά τους είχαν το προβάδισμα, όμως οι Μπακς έκαναν αρχικά το 20-20 στο 10', ενώ έκλεισαν την περίοδο προηγούμενοι με 30-28. Οι Μπακς είχαν πλέον τον έλεγζχο του αγώνα και σταθερά το προβάδισμα ήταν στα χέρια τους. Μάλιστα, ένα ξέσπασμα στο τέλος του ημιχρόνου ήταν αρκετό για να τους στείλει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 61-50. Παρόλα αυτά, η συνέχεια ήταν άλλη ιστορία.
Γιατί μπορεί ο Γιάννης Αντετοκο΄θυνμπο να είχε 14 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και να έκανε το σκορ 75-65 στο 30', όμως μετά την αποχώρησή του από το παρκέ οι Μπακς κατέρευσαν, επιτρέποντας στους Ρόκετς να μειώσουν στο 85-82 του 36'. Πλέον το παιχνίδι ήταν θρίλερ, καθώς ο Γιάννης μπορεί να έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, όμως οι Ρόκετς είχαν μπει για τα καλά στο ματς.
Ο Αντετοκούνμπο έκανε το 108-100 στο 43', αλλά από εκείνο το σημείο και μετά οι Ντουράντ και Σενγκούν πήραν το όπλο τους! Με επιμέρους 6-22 έφεραν τούμπα την αναμέτρηση, την ώρα που τον Έλληνα σταρ σε εκείνο το σημείο τον είχε καταβάλει η κούραση, κάτι που φάνηξκε από τα λάθη και τις χαμένες βολές του. Έτσι, οι Ρόκετς έκαναν την ανατροπή και έφυγαν από το Μιλγουόκι νικητές με 115-122.
Τα δωδεκάλεπτα: 30-28, 61-50, 85-82, 115-122.
|Milwaukee Bucks
|FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|PTS
|+/-
|1
|Gary Trent Jr.
|29:27
|3/6
|50.0%
|3/5
|60.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|1
|2
|0
|0
|2
|9
|-21
|2
|Giannis Antetokounmpo
|35:38
|14/25
|56.0%
|0/1
|0.0%
|9/14
|64.3%
|4
|4
|8
|3
|0
|1
|3
|0
|37
|0
|3
|Myles Turner
|33:43
|6/11
|54.5%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0.0%
|1
|5
|6
|1
|3
|3
|1
|4
|13
|-17
|4
|AJ Green
|26:26
|1/5
|20.0%
|1/5
|20.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|4
|2
|0
|2
|3
|3
|-6
|5
|Ryan Rollins
|30:07
|7/12
|58.3%
|3/6
|50.0%
|2/3
|66.7%
|1
|1
|2
|5
|1
|0
|2
|3
|19
|-15
|6
|Amir Coffey
|13:37
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|7
|Kyle Kuzma
|29:36
|4/7
|57.1%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|3
|11
|4
|8
|Bobby Portis
|23:33
|4/4
|100%
|1/1
|100%
|2/4
|50.0%
|0
|1
|1
|4
|3
|0
|1
|3
|11
|9
|9
|Cole Anthony
|17:53
|5/9
|55.6%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100%
|0
|5
|5
|6
|0
|1
|4
|1
|12
|8
|Thanasis Antetokounmpo
|DNP - Coach's Decision
|Gary Harris
|DNP - Coach's Decision
|Andre Jackson Jr.
|DNP - Coach's Decision
|Mark Sears
|DNP - Coach's Decision
|Jericho Sims
|DNP - Coach's Decision
|TOTALS
|44/79
|55.7%
|13/29
|44.8%
|14/24
|58.3%
|7
|20
|34
|25
|11
|6
|13
|20
|115
|-
|Houston Rockets
|FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|+/-
|#
|Players
|7
|Kevin Durant
|37:21
|31
|11/15
|73.3%
|2/2
|100%
|7/9
|77.8%
|0
|3
|3
|7
|0
|0
|3
|2
|2
|1
|Jabari Smith Jr.
|31:10
|16
|5/15
|33.3%
|3/9
|33.3%
|3/4
|75%
|1
|8
|9
|1
|0
|0
|2
|2
|25
|28
|Alperen Sengun
|39:40
|23
|10/15
|66.7%
|1/1
|100%
|2/3
|66.7%
|4
|7
|11
|7
|0
|0
|5
|5
|21
|2
|Amen Thompson
|37:29
|14
|6/13
|46.2%
|0/1
|0%
|2/3
|66.7%
|4
|4
|8
|5
|3
|1
|3
|2
|0
|5
|Josh Okogie
|17:05
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|6
|12
|Steven Adams
|22:18
|12
|5/7
|71.4%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|5
|1
|6
|1
|0
|0
|1
|2
|-3
|4
|Reed Sheppard
|29:12
|16
|6/10
|60%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|4
|1
|2
|2
|3
|10
|Tari Eason
|18:56
|6
|3/8
|37.5%
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|2
|6
|8
|0
|0
|0
|0
|2
|-12
|15
|Clint Capela
|06:49
|4
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|0
|4
|0
|1
|0
|1
|1
|-7
|JD Davison
|DNP – Coach’s Decision
|Jeff Green
|DNP – Coach’s Decision
|Aaron Holiday
|DNP – Coach’s Decision
|Jae'Sean Tate
|DNP – Coach’s Decision
|TOTAL
|240
|122
|48/90
|53.3%
|10/26
|38.5%
|16/21
|76.2%
|20
|30
|59
|24
|8
|3
|17
|19
|-
