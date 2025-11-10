Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σταμάτησε στους 37, αλλά δεν ήταν αρκετός για τους Μπακς, που γνώρισαν την ήττα με 115-122 στο Μιλγουόκι απέναντι στους Ρόκετς.

Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Ρόκετς, με την ομάδα του Χιούστον να κάνει καταπληκτική τέταρτη περίοδο και να παίρνει το «διπλό» στο Μιλγουόκι με 115-122.

Οι Μπακς ήταν μπροστά σε όλο το ματς, όμως στο τέλος οι Ρόκετς έφεραν τούμπα την αναμέτρηση και με τους Ντουράντ και Σενγκούν να κάνουν σπουδαία δουλειά, πήραν τη νίκη και ανέβηκαν στο 6-3. Από την άλλη οι Μπακς υποχώρησαν στο 6-4.

Ο Γιάννης σταμάτησε στους 37 πόντους, όμως στο τελευταίο δίλεπτο ήταν μοιραίος λόγω των λαθών και των χαμένων βολών του. Πέραν των 37 πόντων, είχε επίσης 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ.

Ο Αλπερέν Σενγκούν με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ και Ντουράντ με 31 και 7 ασίστ ήταν οι κορυφαίοι των Ρόκετς.

Μπακς - Ρόκετς: Το ματς

Οι Ρόκετς μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και με όπλο τα τρίποντά τους είχαν το προβάδισμα, όμως οι Μπακς έκαναν αρχικά το 20-20 στο 10', ενώ έκλεισαν την περίοδο προηγούμενοι με 30-28. Οι Μπακς είχαν πλέον τον έλεγζχο του αγώνα και σταθερά το προβάδισμα ήταν στα χέρια τους. Μάλιστα, ένα ξέσπασμα στο τέλος του ημιχρόνου ήταν αρκετό για να τους στείλει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 61-50. Παρόλα αυτά, η συνέχεια ήταν άλλη ιστορία.

Γιατί μπορεί ο Γιάννης Αντετοκο΄θυνμπο να είχε 14 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και να έκανε το σκορ 75-65 στο 30', όμως μετά την αποχώρησή του από το παρκέ οι Μπακς κατέρευσαν, επιτρέποντας στους Ρόκετς να μειώσουν στο 85-82 του 36'. Πλέον το παιχνίδι ήταν θρίλερ, καθώς ο Γιάννης μπορεί να έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, όμως οι Ρόκετς είχαν μπει για τα καλά στο ματς.

Ο Αντετοκούνμπο έκανε το 108-100 στο 43', αλλά από εκείνο το σημείο και μετά οι Ντουράντ και Σενγκούν πήραν το όπλο τους! Με επιμέρους 6-22 έφεραν τούμπα την αναμέτρηση, την ώρα που τον Έλληνα σταρ σε εκείνο το σημείο τον είχε καταβάλει η κούραση, κάτι που φάνηξκε από τα λάθη και τις χαμένες βολές του. Έτσι, οι Ρόκετς έκαναν την ανατροπή και έφυγαν από το Μιλγουόκι νικητές με 115-122.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-28, 61-50, 85-82, 115-122.

Milwaukee Bucks FG 3PT FG FT REB # Players MIN M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS +/- 1 Gary Trent Jr. 29:27 3/6 50.0% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 2 9 -21 2 Giannis Antetokounmpo 35:38 14/25 56.0% 0/1 0.0% 9/14 64.3% 4 4 8 3 0 1 3 0 37 0 3 Myles Turner 33:43 6/11 54.5% 1/3 33.3% 0/2 0.0% 1 5 6 1 3 3 1 4 13 -17 4 AJ Green 26:26 1/5 20.0% 1/5 20.0% 0/0 0.0% 0 1 1 4 2 0 2 3 3 -6 5 Ryan Rollins 30:07 7/12 58.3% 3/6 50.0% 2/3 66.7% 1 1 2 5 1 0 2 3 19 -15 6 Amir Coffey 13:37 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 7 Kyle Kuzma 29:36 4/7 57.1% 3/6 50.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 3 11 4 8 Bobby Portis 23:33 4/4 100% 1/1 100% 2/4 50.0% 0 1 1 4 3 0 1 3 11 9 9 Cole Anthony 17:53 5/9 55.6% 1/2 50.0% 1/1 100% 0 5 5 6 0 1 4 1 12 8 Thanasis Antetokounmpo DNP - Coach's Decision Gary Harris DNP - Coach's Decision Andre Jackson Jr. DNP - Coach's Decision Mark Sears DNP - Coach's Decision Jericho Sims DNP - Coach's Decision TOTALS 44/79 55.7% 13/29 44.8% 14/24 58.3% 7 20 34 25 11 6 13 20 115 -