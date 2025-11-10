Μπάκς - Ρόκετς 115-122: Σενγκούν και Ντουράντ «καθάρισαν» την ομάδα του Γιάννη!

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σταμάτησε στους 37, αλλά δεν ήταν αρκετός για τους Μπακς, που γνώρισαν την ήττα με 115-122 στο Μιλγουόκι απέναντι στους Ρόκετς.

Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Ρόκετς, με την ομάδα του Χιούστον να κάνει καταπληκτική τέταρτη περίοδο και να παίρνει το «διπλό» στο Μιλγουόκι με 115-122.

Οι Μπακς ήταν μπροστά σε όλο το ματς, όμως στο τέλος οι Ρόκετς έφεραν τούμπα την αναμέτρηση και με τους Ντουράντ και Σενγκούν να κάνουν σπουδαία δουλειά, πήραν τη νίκη και ανέβηκαν στο 6-3. Από την άλλη οι Μπακς υποχώρησαν στο 6-4.

Ο Γιάννης σταμάτησε στους 37 πόντους, όμως στο τελευταίο δίλεπτο ήταν μοιραίος λόγω των λαθών και των χαμένων βολών του. Πέραν των 37 πόντων, είχε επίσης 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ.

Ο Αλπερέν Σενγκούν με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ και Ντουράντ με 31 και 7 ασίστ ήταν οι κορυφαίοι των Ρόκετς.

 

Μπακς - Ρόκετς: Το ματς

Οι Ρόκετς μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και με όπλο τα τρίποντά τους είχαν το προβάδισμα, όμως οι Μπακς έκαναν αρχικά το 20-20 στο 10', ενώ έκλεισαν την περίοδο προηγούμενοι με 30-28. Οι Μπακς είχαν πλέον τον έλεγζχο του αγώνα και σταθερά το προβάδισμα ήταν στα χέρια τους. Μάλιστα, ένα ξέσπασμα στο τέλος του ημιχρόνου ήταν αρκετό για να τους στείλει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 61-50. Παρόλα αυτά, η συνέχεια ήταν άλλη ιστορία.

Γιατί μπορεί ο Γιάννης Αντετοκο΄θυνμπο να είχε 14 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και να έκανε το σκορ 75-65 στο 30', όμως μετά την αποχώρησή του από το παρκέ οι Μπακς κατέρευσαν, επιτρέποντας στους Ρόκετς να μειώσουν στο 85-82 του 36'. Πλέον το παιχνίδι ήταν θρίλερ, καθώς ο Γιάννης μπορεί να έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, όμως οι Ρόκετς είχαν μπει για τα καλά στο ματς.

Ο Αντετοκούνμπο έκανε το 108-100 στο 43', αλλά από εκείνο το σημείο και μετά οι Ντουράντ και Σενγκούν πήραν το όπλο τους! Με επιμέρους 6-22 έφεραν τούμπα την αναμέτρηση, την ώρα που τον Έλληνα σταρ σε εκείνο το σημείο τον είχε καταβάλει η κούραση, κάτι που φάνηξκε από τα λάθη και τις χαμένες βολές του. Έτσι, οι Ρόκετς έκαναν την ανατροπή και έφυγαν από το Μιλγουόκι νικητές με 115-122.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-28, 61-50, 85-82, 115-122.

Milwaukee BucksFG3PT FGFTREB
#PlayersMINM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPFPTS+/-
1Gary Trent Jr.29:273/650.0%3/560.0%0/00.0%022120029-21
2Giannis Antetokounmpo35:3814/2556.0%0/10.0%9/1464.3%44830130370
3Myles Turner33:436/1154.5%1/333.3%0/20.0%1561331413-17
4AJ Green26:261/520.0%1/520.0%0/00.0%011420233-6
5Ryan Rollins30:077/1258.3%3/650.0%2/366.7%1125102319-15
6Amir Coffey13:370/00.0%0/00.0%0/00.0%1010000103
7Kyle Kuzma29:364/757.1%3/650.0%0/00.0%01110103114
8Bobby Portis23:334/4100%1/1100%2/450.0%01143013119
9Cole Anthony17:535/955.6%1/250.0%1/1100%05560141128
Thanasis AntetokounmpoDNP - Coach's Decision
Gary HarrisDNP - Coach's Decision
Andre Jackson Jr.DNP - Coach's Decision
Mark SearsDNP - Coach's Decision
Jericho SimsDNP - Coach's Decision
TOTALS44/7955.7%13/2944.8%14/2458.3%72034251161320115-

Houston RocketsFG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPF+/-
#Players
7Kevin Durant37:213111/1573.3%2/2100%7/977.8%033700322
1Jabari Smith Jr.31:10165/1533.3%3/933.3%3/475%1891002225
28Alperen Sengun39:402310/1566.7%1/1100%2/366.7%47117005521
2Amen Thompson37:29146/1346.2%0/10%2/366.7%448531320
5Josh Okogie17:0500/30%0/20%0/00%011101016
12Steven Adams22:18125/771.4%0/00%2/2100%51610012-3
4Reed Sheppard29:12166/1060%4/666.7%0/00%000241223
10Tari Eason18:5663/837.5%0/50%0/00%26800002-12
15Clint Capela06:4942/450%0/00%0/00%40401011-7
JD DavisonDNP – Coach’s Decision
Jeff GreenDNP – Coach’s Decision
Aaron HolidayDNP – Coach’s Decision
Jae'Sean TateDNP – Coach’s Decision
TOTAL24012248/9053.3%10/2638.5%16/2176.2%20305924831719-

