Λουτσέσκου: «Δουλειά των διαιτητών να προστατεύουν τον Κωνσταντέλια»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στη διαιτησία του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πώς «είναι δουλειά των διαιτητών να προστατεύουν παίκτες όπως τον Κωνσταντέλια».

Ο Λουτσέσκου στις τοποθετήσεις του ως προς τη συνέντευξη Τύπου έριξε τα... βέλη του για τη διαιτησία αναφορικά με τον Κωνσταντέλια. Ειδικότερα είπε:

Για την διαιτησία: «Σήμερα έγιναν πράγματα εκτός κανονισμών. Αυτό είναι δουλειά των διαιτητών: το να προστατεύουν αυτούς τους παίκτες, όπως ο Κωνσταντέλιας. Σε αρκετά μαρκαρίσματα των παικτών του αντιπάλου στον Κωνσταντέλια ο διαιτητής δεν έδειξε κίτρινη κάρτα».

Για τον Κωνσταντέλια και τον αγώνα: «Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα για τον τραυματισμό. Θα αξιολογηθεί και ελπίζω να είναι κάτι μικρό που απλά του στέρησε τη συμμετοχή στο υπόλοιπο του ματς. Μπορείτε να συνειδητοποιήσετε παίζοντας τόσο συνεχόμενα παιχνίδια και κερδίζοντας, μπορεί να υπάρξει μία μέρα, που έστω στην αρχή μπορεί να μην πάει κάτι καλά; Παίζουμε όλη αυτή την περίοδο. Δεν αρχίσαμε τον αγώνα. Με όλο το σεβασμό στον Παναθηναϊκό, δεν ήμασταν στο ματς στο πρώτο ημίχρονο. Χωρίς ένταση, χωρίς μαχητικότητα, επιθετικότητα και αποφασιστικότητα για να κάνουμε τις κινήσεις που ξέρουμε. Αυτό μας κόστισε.

Είναι φανερό ότι μας έλλειπαν οι αντιδράσεις μας. Το πρώτο γκολ έρχεται από ένα δικό μας πλάγιο που καταλήγει στην πλάτη της άμυνας μας και καταλήγει σε γκολ. Το δεύτερο γκολ έρχεται από ένα πλάγιο του Παναθηναϊκού σε μία φάση που αντιδρούμε συνήθως τελείως διαφορετικά. Τα πράγματα και οι αντιδράσεις δεν πήγαιναν όπως τα θέλαμε. Πολλοί παίκτες στην ίδια μέρα με πολύ κακά επίπεδα πνευματικής ενέργειας, κάτι που μας κόστισε. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Μετά το σοκ που δεχτήκαμε, αντιδράσαμε. Σκοράραμε με τον 'Ντέλια', πιέσαμε όπως θέλαμε να το κάνουμε. Με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, με... χαρά, να παλέψουμε κάτι που δεν κάναμε στο πρώτο ημίχρονο».

Για την διακοπή και το εάν έρχεται σε ιδανικό σημείο: «Σίγουρα η διακοπή είναι ευπρόσδεκτη για εμάς τώρα. Κάποιες φορές παίρνεις πίσω την πνευματική ενέργεια με μία ήττα. Κάθε νίκη σε φέρνει πιο κοντά σε μία... ήττα. Ο ενθουσιασμός είναι υψηλός, η πνευματική ενέργεια όχι. Δυστυχώς για μας χάσαμε το πρώτο ημίχρονο».