Η Ελενα Ριμπάκινα κατέκτησε τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά στο Στρασβούργο, τον πρώτο μετά τον Απρίλιο του 2014.

Η Έλενα Ριμπάκινα έπειτα από μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας επέστρεψε στις επιτυχίες, με την παίκτρια από το Καζακστάν να νικά τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα με 6-1, 6-7(2), 6-1 και να κατακτά τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά στο Στρασβούργο.

Παραμονή έναρξης του Roland Garros, η Ριμπάκινα κατέκτησε τίτλο έπειτα από 13 μήνες και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2014, όταν είχε επικρατήσει και στο 500άρι τουρνουά στη Στουτγκάρδη. Από τότε είχε να εμφανιστεί σε τελικό η Ριμπάκινα, που έφθασε στον 9ο τίτλο στην καριέρα της, τέσσερις από τους οποίους είναι σε χωμάτινη επιφάνεια.

