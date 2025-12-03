Νίκολιτς: «Αναζητούμε έναν παίκτη στον άξονα, ντροπή ο Γερμανός διαιτητής στη Λεωφόρο»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ τόνισε πως η Ένωση ψάχνει για τον Γενάρη έναν παίκτη με ταχυδύναμη στη μεσαία γραμμή, ενώ σχολίασε πως ήταν ντροπή η επιλογή του Γερμανού διαιτητή στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο τόνισε: «Ακόμα ένα παιχνίδι στη σειρά για μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους για τη στήριξη. Θέλαμε τους τρεις σημαντικούς βαθμούς στο Κύπελλο και ήταν καλή ευκαιρία για ένα ροτέισον, όπως ο Γκρούγιτς, ο Περέιρα και ο Οντουμπάτζο να αγωνιστούν και να πάρουν λεπτά και οι Καραργύρης και Λιούμπισιτς. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε σερί νίκες, υπάρχει εκείνη η ισοπαλία με τη Σάμροκ, με την οποία υποφέρω ακόμα. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι ως τα Χριστούγεννα. Η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο είναι κρίσιμη και δύσκολη. Καλώ τους οπαδούς μας να γεμίσουν την Κυριακή το γήπεδο γιατί πρέπει να πάρουμε το τρίποντο. Ήταν και το πρώτο τέρμα του Ζοάο επίσης.

Θέλω να πω κάτι για τους Έλληνες διαιτητές. Σήμερα το επίπεδο ήταν υψηλό. Στο ματς με τον Παναθηναϊκό δεν σχολίασα, γιατί προταραιότητά μου ήταν να πέσουν τα φώτα στους παίκτες, αλλά θα πω κάτι. Μπορεί να είμαι ξένος, αλλά ήταν ανεπίτρεπτο για το ελληνικό ποδόσφαιρο να σφυρίζει ένας διαιτητής από τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Είναι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και στα Εμιράτα που ήμουν, καλούσαν υψηλού επιπέδου διαιτητές από το εξωτερικό, όχι όμως διαιτητές από την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Τι μήνυμα περνάς έτσι στους Έλληνες διαιτητές;».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τον Γκρούγιτς και αν θα ήθελε προσθήκη τον Γενάρη στον άξονα της μεσαίας γραμμής: «Ο Γκρούγιτς γίνεται καλύτερος. Ήθελε χρόνο γιατί ήταν εκτός πολύ καιρό. Έτσι καταφέραμε και τον φέραμε εδώ και ο ίδιος το δέχτηκε με έναν φυσιολογικό μισθό. Βελτιώνεται συνέχεια. Η αλήθεια είναι πως χρειαζόμαστε έναν παίκτη στον άξονα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Να είναι δυνατός σωματικά, να κερδίζει μπάλες, να έχει ταχυδύναμη. Αναζητούμε κάτι τέτοιο».

Για το αν υπάρχει κάτι που τον φοβίζει πέρα από τους τραυματισμούς: «Είμαστε σε καλή κατάσταση. Το ματς με τον Ατρόμητο θα είναι κλειδί και εφιστώ την προσοχή σε όλους. Δεν με απασχολεί κάτι. Είμαστε σε καλό φεγγάρι, η ομάδα αποδίδει, αναμένουμε τις επιστροφές των παικτών γιατί θέλουμε φρεσκάδα και έχουμε άλλες πέντε αναμετρήσεις ως τα Χριστούγεννα».