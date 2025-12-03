Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Ο Μπακασέτας άγγιξε το 1-0
Σημαντική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 19', ώστε να κάνει το 1-0 εναντίον της Κηφισιάς.
Στο 19', λοιπόν, σε ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού, ο Μλαντένοβιτς έκανε το overlap και πήρε την μπάλα από τον Τζούρισιτς, σέντραρε, αλλά ο επερχόμενος Μπακασέτας στην προβολή που έκανε έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ.
Στο 29' ο Μπακασέτας έκανε ωραία μπαλιά στον Τζούριτσιτς, ο οποίος στόπαρε κι εκτέλεσε στην κίνηση, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Η Κηφισιά, αντίθετα, απείλησε πρώτη, όταν στο 9' σ' επικίνδυνο γύρισμα του Σόουζα, έπεσε κι έδιωξε ο Κότσαρης, η μπάλα έμεινε στην περιοχή, αλλά τελικά απομάκρυναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.