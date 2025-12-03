Ο Μπακασέτας από καλή θέση στο 19' σπατάλησε την ευκαιρία να κάνει το Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0.

Σημαντική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 19', ώστε να κάνει το 1-0 εναντίον της Κηφισιάς.

Στο 19', λοιπόν, σε ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού, ο Μλαντένοβιτς έκανε το overlap και πήρε την μπάλα από τον Τζούρισιτς, σέντραρε, αλλά ο επερχόμενος Μπακασέτας στην προβολή που έκανε έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ.

Στο 29' ο Μπακασέτας έκανε ωραία μπαλιά στον Τζούριτσιτς, ο οποίος στόπαρε κι εκτέλεσε στην κίνηση, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Κηφισιά, αντίθετα, απείλησε πρώτη, όταν στο 9' σ' επικίνδυνο γύρισμα του Σόουζα, έπεσε κι έδιωξε ο Κότσαρης, η μπάλα έμεινε στην περιοχή, αλλά τελικά απομάκρυναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.