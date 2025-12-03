Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Κύπελλο Ελλάδας.

Η ΑΕΚ έκανε το «απόλυτο» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς υπέταξε τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Ο Δικέφαλος έφτασε τους 12 βαθμούς και περιμένει την... τυπική εξασφάλιση της τετράδας. Πρωταγωνιστής για την Ένωση ήταν ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος είχε γκολ και ασίστ!

Στο 19ο λεπτό ο Δημήτρης Καλοσκάμης έκανε το γύρισμα από τα δεξιά προς τον Αργεντινό, ο οποίος άνοιξε το κοντρόλ σε πρώτο χρόνο, όμως αυτή η επαφή ήταν αρκετή για να αποφύγει τον Κωνσταντίνο Κωστούλα και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Νίκο Χριστογεώργο για το 1-0.

Στο 61ο λεπτό ο Πένραϊς έκανε την κάθετη, ο Περέιρα γύρισε την μπάλα και ο Ζοάο Μάριο πλασέ νίκησε τον Χριστογεώργο για το 2-0. Παρθενικό γκολ του Πορτογάλου με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Η ΑΕΚ είχε αρκετές ευκαιρίες, όμως το 2-0 έμεινε μέχρι το φινάλε. Από την πλευρά του ο ΟΦΗ είχε δυο καλές φάσεις στο φινάλε με Σαλσέδο και Θεοδοσουλάκης, όμως ο Μπρινιόλι κράτησε ανέπαφη την εστία του.