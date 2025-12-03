Οι κλεισμένοι από τον Παναθηναϊκό Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης βρέθηκαν στη Λεωφόρο για το ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά.

Μπορεί τόσο ο Ανδρέας Τεττέη όσο και ο Παύλος Παντελίδης να μη βρίσκονται στην αποστολή της Κηφισιάς για το ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, στο πλαίσιο του ροτέισον του Σεμπάστιαν Λέτο, όμως αμφότεροι έδωσαν το παρών στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Θυμίζουμε πως εδώ και μερικές εβδομάδες αμφότεροι είναι και τυπικά παίκτες του Τριφυλλιού, καθώς οι Πράσινοι επένδυσαν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ για να τους αποκτήσουν από το κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Ο Τεττέη από 1η Γενάρη θα ενταχθεί στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ με βάση την ισχύουσα συμφωνία ο Παντελίδης θα μετακομίσει στο Κορωπί από το καλοκαίρι. Ο φωτογραφικός φακός έπιασε και τους δυο επιθετικούς σε τετ α τετ με τον αντιπρόεδρο του Παναθηναϊκού, Τάκη Φύσσα.

Αξιοσημείωτο πως ο Τεττέη είχε βρεθεί στο «Απόστοος Νικολαΐδης» και στο «διπλό» της ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική, στο πλευρό του πνευματικού του πατέρα και διοικητικού ηγέτη της Κηφισιάς, Χρήστου Πρίτσα.