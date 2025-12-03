Οι ενέργειες που έκανε ο Παναθηναϊκός για να βελτιώσει τον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου κι έχουν ήδη αποδώσει.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται απόψε με την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με στόχο τη νίκη και το 3/3 για να έρθει ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι» θα κάνουν την προσπάθειά τους αυτή πάνω στον νέο βελτιωμένο αγωνιστικό χώρο του «Απόστολος Νικολαΐδης», αφού το «τριφύλλι» έκανε κάποιες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο της ολισθηρότητας που υπήρχε στα προηγούμενα παιχνίδια, όπως είχαμε αναφέρει πως θα συμβεί στους «Galacticos».

Ο Παναθηναϊκός ανέλαβε... δράση για να καταπολεμήσει το πρόβλημα που προκαλούσαν οι αυξημένες τιμές υγρασίας με την δημιουργία ενός λεπτού στρώματος πάνω στο γρασίδι.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν δεν αφορούσαν το αποστραγγιστικό σύστημα, το οποίο είχε αντικατασταθεί προ τριετίας μ' ένα νέο και υπερσύγχρονο. Οι ενέργειες που έγιναν σχετίζονταν με την στοχευμένη απομάκρυνση της επιφανειακής στρώσης, την αραίωση του πολύ πυκνού χλοοτάπητα για να «ανοίξει» η επιφάνεια και την εφαρμογή ειδικής άμμου υψηλής ποιότητας, η οποία θα σταθεροποιήσει το έδαφος και θα βελτιώσει την πρόσφυσή του.

Οι εργασίες αυτές έχουν ήδη ολοκληρωθεί και γι' αυτό η επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου βρίσκεται ήδη σε πολύ καλύτερη κατάσταση ενώ τις επόμενες μέρες θα επέλθει και η σχετική οπτική αποκατάσταση.