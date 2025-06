H Μπαντόσα ξέσπασε στη ρακέτα της μετά τον τραυματισμό της στο Βερολίνο (vid)

Η Πάουλα Μπαντόσα υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι με τη Γουάν Σιγιού για τα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά του Βερολίνου, μετά το νέο πρόβλημα τραυματισμού.

Τα προβλήματα τραυματισμού εμφανίστηκαν ξανά για την Πάολα Μπαντόσα και είχαν αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον αγώνα με την Κινέζα, Γουάν Σιγιού στο 500άρι τουρνουά στο Βερολίνο.

Η 27χρονη Ισπανίδα, μετά το χαμένο 1ο σετ με 6-1 και πριν ολοκληρωθεί το πρώτο game στο 2ο σετ, αποχώρησε από τον αγώνα της προημιτελικής φάσης και ξέσπασε στη ρακέτα της για τη νέα ατυχία της. H Mπαντόσα στις αρχές Μαΐου σε συνέντευξή της στο Eurosport, αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε μετά το νέο τραυματισμό στην πλάτη.

