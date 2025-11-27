Τσικίνιο: «Ένιωσε τράβηγμα, ζήτησα αλλαγή για να μη βλάψω την ομάδα»

Οι δηλώσεις του Τσικίνιο στην κάμερα του MEGA μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως τελικά ηττήθηκε στο Φάληρο με 4-3. Ο Τσικίνιο άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, όμως ύστερα από 20 λεπτά έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ο Πορτογάλος χαφ μίλησε στο MEGA μετά το ματς και αναφέρθηκε στο τράβηγμα που ένιωσε και στη στιγμή που αποχώρησε, θέλοντας να μη βλάψει την ομάδα.

Οι δηλώσεις του Τσικίνιο

«Η εικόνα ήταν καλή. Ξεκινήσαμε όπως δεν το περιμέναμε κόντρα στη Ρεάλ. Παλεψαμε το ματς μέχρι το τέλος. Μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε το ματς καθώς πιέσαμε μέχρι το τέλος.

Ένιωσα ένα τράβηγμα, βάρυνε το πόδι μου και δεν μπορούσα να περπατήσω καλά. Δεν ήθελα να βλάψω την ομάδα γι'αυτό ζήτησα την αλλαγή. Ήταν δύσκολο να βλέπω το ματς απέξω».